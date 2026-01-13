edición 7988 - visitas hoy 43335

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Economía

La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró 2025 con un 31,5%, según el INDEC

La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró 2025 con un 31,5%, según el INDEC
El Índice de Precios al Consumidor mostró una nueva desaceleración en el último mes del año y ubicó la inflación anual en su nivel más bajo desde 2017.

La inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con este dato, la inflación acumulada del año cerró en 31,5%, el registro más bajo de los últimos ocho años.


El último antecedente de una inflación anual menor se registró en 2017, cuando diciembre marcó un 24,8% interanual. El dato de cierre de 2025 confirma una tendencia de desaceleración de los precios a lo largo del año.



Entre las divisiones que mostraron mayores aumentos en diciembre, se destacaron Transporte, con una suba del 4%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 3,4%.


En contraste, los rubros con menor variación mensual fueron Prendas de vestir y calzado, con un aumento del 1,1%, y Educación, que presentó una suba del 0,4%, ubicándose entre los niveles más bajos del mes.

Últimas Noticias

Cuenta DNI permite ahorrar hasta $250.000 en una quincena en la Costa Atlántica
Cuenta DNI permite ahorrar hasta $250.000 en una quincena en la Costa Atlántica
Refuerzan la seguridad en el Parque del Golf de Villa Adelina con 60 nuevas cámaras
Refuerzan la seguridad en el Parque del Golf de Villa Adelina con 60 nuevas cámaras
San Isidro agilizó el trámite de la licencia de conducir con turnos online y entrega en menos de una hora
San Isidro agilizó el trámite de la licencia de conducir con turnos online y entrega en menos de una hora
San Isidro: El Paso Bajo Nivel Primera Junta permanecerá cerrado por obras de Trenes Argentinos
San Isidro: El Paso Bajo Nivel Primera Junta permanecerá cerrado por obras de Trenes Argentinos
El e-Buse n la Ciudad de Buenos Aires amplía su recorrido y ya conecta Retiro con el Puerto
El e-Buse n la Ciudad de Buenos Aires amplía su recorrido y ya conecta Retiro con el Puerto
Un meteotsunami sorprendió a la Costa Atlántica y dejó un muerto en Santa Clara del Mar
Un meteotsunami sorprendió a la Costa Atlántica y dejó un muerto en Santa Clara del Mar