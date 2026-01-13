La inflación de diciembre fue del 2,8% y cerró 2025 con un 31,5%, según el INDEC

El Índice de Precios al Consumidor mostró una nueva desaceleración en el último mes del año y ubicó la inflación anual en su nivel más bajo desde 2017.

La inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con este dato, la inflación acumulada del año cerró en 31,5%, el registro más bajo de los últimos ocho años.

El último antecedente de una inflación anual menor se registró en 2017, cuando diciembre marcó un 24,8% interanual. El dato de cierre de 2025 confirma una tendencia de desaceleración de los precios a lo largo del año.

Entre las divisiones que mostraron mayores aumentos en diciembre, se destacaron Transporte, con una suba del 4%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento del 3,4%.

En contraste, los rubros con menor variación mensual fueron Prendas de vestir y calzado, con un aumento del 1,1%, y Educación, que presentó una suba del 0,4%, ubicándose entre los niveles más bajos del mes.