Detuvieron al segundo acusado por el intento de homicidio del chico de 7 años baleado en Ricardo Rojas

Leandro V. (20), apodado ‘Peroti’, fue capturado en Bancalari y es el segundo detenido por el intento de homicidio del niño de 7 años ocurrido durante una pelea vecinal a tiros en el barrio La Trapito de Ricardo Rojas. El chico debió ser operado dos veces y perdió un riñón.

Leandro V. (20), apodado ‘Peroti’, fue detenido y se convirtió en el segundo acusado por el intento de homicidio del niño de 7 años baleado durante una violenta pelea vecinal en Ricardo Rojas, partido de Tigre. Por el momento, el caso tiene dos personas presas y tres prófugos.

El acusado, que se encontraba escondido, fue capturado en la casa de un pariente en la localidad de Bancalari, también en Tigre, según informaron fuentes oficiales. El arresto se concretó en el cruce de las calles Corrientes y 9 Julio, apenas a siete kilómetros del barrio La Trapito (Dorrego y Quintana), donde ocurrió el violento incidente.

La cronología de la balacera

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando dos familias vecinas se enfrentaron a golpes, un conflicto que rápidamente escaló a un ataque a tiros. De un lado estaban los Aguirre y del otro, los parientes de la primera detenida: “El Chapa”, “Peroti”, “Tom” y su novia, “Aye”.

Los testimonios indican que la ahora detenida, Ayelén A. (25), gritó “trae el fierro” e ingresó a su casa para salir con un arma de color negra. Mientras los familiares del padrastro de la víctima se peleaban con “El Chapa” y “Peroti”, otro de los implicados (“Tom”) tomó el arma y comenzó la balacera.

Una nena de 10 años advirtió que el chico, apodado “Papito”, estaba herido y gritó: “Le dieron un tiro a ‘Papito’, le dieron un tiro a ‘Papito’”. Una de las tías del nene lo vio sentado y él le dijo: “Ayudame”.

Al constatar la herida de bala en el abdomen y el sangrado, fue alzado y trasladado de urgencia a la Sala de Primeros Auxilios de Ricardo Rojas, y luego al Hospital Materno Infantil de Tigre. Su cuadro de salud era grave y debió ser derivado al Hospital Posadas, donde fue operado en dos oportunidades y perdió un riñón.

La investigación, a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro Cosme Iribarren, ya había detenido a Ayelén A., acusada de haber provisto el arma. Tras la detención de ‘Peroti’, los agentes de la SubDDI de Tigre de la Policía Bonaerense continúan buscando a tres prófugos más: “El Chapa”, “Tom” y su novia.