Nene de 7 años baleado en Tigre: detuvieron a su tía tras una violenta discusión familiar

Un nene de 7 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en una casa del barrio La Trapito en Tigre. Su tía, identificada como Ayelén Brisa Anríquez, quedó detenida mientras dos sospechosos siguen prófugos.

Un nene de 7 años quedó internado en estado reservado luego de recibir un disparo en el tórax durante una violenta discusión familiar en el barrio La Trapito, en Tigre. La tía del menor, identificada como Ayelén Brisa Anríquez, quedó detenida y la UFI de Benavídez trabaja para localizar a otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

El episodio ocurrió el viernes por la noche, en la esquina de Dorrego y Quintana, donde dos grupos familiares empezaron a discutir dentro de una vivienda. De acuerdo con fuentes policiales, la situación escaló rápidamente cuando Anríquez comenzó a repartir armas de fuego entre sus familiares y efectuó varios disparos.

Los investigadores consideran que uno de esos tiros impactó en el menor, que se encontraba en el patio de la casa cuando comenzó el conflicto. El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Tigre, donde ingresó con una herida de bala en el tórax.

Tras una intervención quirúrgica, el nene fue derivado al Hospital Posadas, donde permanece internado en estado reservado y bajo seguimiento postoperatorio.

En paralelo, la Policía Bonaerense llevó adelante ocho allanamientos en distintos puntos de la zona norte del conurbano. Con la recolección de testimonios y el análisis de material fílmico, los investigadores identificaron a tres presuntos tiradores: Alexis Almada, alias “Tom”; Ayelén Anríquez; y un tercer sospechoso apellidado Vieytes, conocido como “Peroti”.

Horas después, los efectivos lograron detener a Anríquez, señalada además como la tía del chico baleado. Según la reconstrucción del caso, la discusión habría involucrado a los hermanos del padrastro de la víctima.

La investigación continúa a cargo de la UFI de Benavídez, que intenta dar con el paradero de los otros dos acusados, todavía prófugos.