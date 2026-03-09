Tigre conmemoró el Día de la Mujer en General Pacheco y lanzó el Consejo de la Mujer

Durante una jornada en la Plaza de General Pacheco, el Municipio de Tigre conmemoró el Día Internacional de la Mujer con actividades culturales, una marcha y el anuncio del Consejo de la Mujer.

El Municipio de Tigre realizó una jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer en Tigre en la Plaza de General Pacheco, con actividades culturales, una feria y una marcha alrededor del espacio público. Durante el encuentro, además, se anunció la creación del Consejo de la Mujer, un nuevo espacio destinado a atender las necesidades y urgencias de la comunidad.

La actividad contó con la presencia del intendente Julio Zamora, la secretaria de Educación y Promoción Social Gisela Zamora y autoridades del Poder Ejecutivo comunal.

"Estamos acompañando este día tan importante para reivindicar los derechos de las mujeres. Desde el Municipio buscamos profundizar en políticas que aborden problemáticas como la violencia de género y las desigualdades", expresó el jefe comunal.

Actividades culturales y feria de mujeres emprendedoras

La jornada se desarrolló durante la tarde e incluyó diversas propuestas para la comunidad. Entre ellas se destacó un puesto de infancias y adolescencias, una muestra fotográfica sobre el trabajo de la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias y la feria de Mujeres Emprendedoras, iniciativa impulsada por la gestión local.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, manifestó: "Las vecinas se autoconvocaron para conmemorar un día de lucha. Recordamos el largo camino que tuvimos que llevar adelante para vivir en una comunidad en donde nos reconocieran. Tenemos un intendente como Julio Zamora que escucha y cuida a las infancias, buscando que haya igualdad".

Creación del Consejo de la Mujer en Tigre

Durante el encuentro se anunció la creación del Consejo de la Mujer, un espacio destinado a canalizar las demandas y propuestas de las vecinas del distrito.

"Es un espacio que va a permitir elevar todas las voces de las mujeres de Tigre y plantear por dónde pasan las necesidades para trazar políticas públicas", explicó Gisela Zamora.

Posteriormente, a las 18 horas, las participantes realizaron una marcha alrededor de la plaza, con el objetivo de reconocer el rol de las mujeres en la sociedad y promover instancias de reflexión y participación.

Programas y políticas de género del Municipio

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del Municipio, Nadia Olivieri, señaló: "Como todos los años, en Tigre seguimos conmemorando este día. Se hizo el lanzamiento del Consejo de la Mujer que está compuesto por referentes de distintos espacios comunitarios. Estoy contenta y hay que agradecerles por acompañarnos en una época muy compleja y que los gobiernos locales puedan apoyar, es importante".

El Municipio de Tigre desarrolla programas de atención integral con perspectiva de género destinados a mujeres y disidencias sexuales. Entre ellos se destacan acciones de prevención y detección precoz del cáncer genito-mamario, así como el acompañamiento en la interrupción voluntaria y legal del embarazo en el marco del Protocolo Provincial.

Además, articula políticas de protección junto a la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Dirección General de Fortalecimiento Familiar y los dos Juzgados de Familia que funcionan en el Polo Judicial del distrito.

También se brindan dispositivos de asistencia a víctimas de violencia de género mediante programas como Mujeres que Acompañan Mujeres y Mujeres Emprendedoras de Tigre. A su vez, a través de Alerta Tigre-Género se ofrece la posibilidad de denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante herramientas tecnológicas como el Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA).