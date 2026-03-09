Trágico accidente en Tigre Centro: un motociclista murió tras chocar con un camión municipal

El siniestro ocurrió en el puente Sacriste de Tigre Centro, cuando una motocicleta chocó con un camión que recolecta materiales reciclables para el Municipio de Tigre. El motociclista murió en el lugar.

Un motociclista murió este lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones del puente Sacriste de Tigre Centro, en la intersección de Lavalle y avenida Libertador San Martín, donde una moto y un camión protagonizaron una colisión fatal.

De acuerdo con las primeras informaciones, el camión circulaba por Lavalle y al cruzar Libertador San Martín, en el sector del puente, se produjo el impacto con la motocicleta. Producto de la violencia del choque, el conductor del rodado menor falleció en el lugar.

El vehículo involucrado es un camión que presta servicios para el Municipio de Tigre, encargado de recolectar materiales reciclables dentro del sistema de recolección diferenciada del distrito.

La colisión generó un importante despliegue en la zona, uno de los accesos más transitados de Tigre Centro.

Tras el siniestro, servicios de emergencia y personal de seguridad se hicieron presentes en el lugar para asistir la situación y ordenar la circulación vehicular.

El operativo se desarrolló mientras se realizaban las primeras tareas de asistencia y peritaje en el área.

Las circunstancias del choque se encuentran bajo investigación para determinar cómo se produjo la colisión entre la motocicleta y el camión municipal en el puente Sacriste.

Peritos y autoridades trabajarán para establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.