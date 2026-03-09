Cruce por el carnaval en Vicente López: murgas denuncian represión y el municipio habla de evento ilegal

El cierre de carnaval impulsado por Murgas Unidas en Florida Oeste terminó en medio de un fuerte conflicto. Los organizadores denunciaron represión de la Patrulla Municipal, mientras que el Municipio de Vicente López aseguró que se trataba de un evento ilegal sin autorización.

Un evento de cierre de carnaval impulsado por el espacio Murgas Unidas de Vicente López en Florida Oeste terminó en medio de un fuerte conflicto con el Municipio de Vicente López, luego de un operativo de control realizado por la Patrulla Municipal.

Los organizadores denunciaron que se trató de un operativo represivo que dejó vecinos y militantes heridos, mientras que desde el gobierno local sostuvieron que se trataba de un evento sin autorización que implicaba corte de calles, ocupación del espacio público y venta ilegal.

Denuncia de Murgas Unidas por el operativo

A través de un comunicado, el espacio Murgas Unidas señaló que el cierre del carnaval organizado por cuarto año consecutivo terminó con un operativo de la Patrulla Municipal que habría dejado personas heridas.

Según indicaron, la actividad formaba parte del cierre del carnaval autogestivo que las murgas del distrito realizan desde 2022, luego de que el Municipio suspendiera las celebraciones oficiales.

De acuerdo con el comunicado, durante los últimos años los festejos se desarrollaron con la participación de vecinos, comercios de la zona, organizaciones sociales e instituciones barriales.

Las acusaciones de represión

Los organizadores afirmaron que el festejo ni siquiera pudo comenzar debido al despliegue del operativo.

En el texto difundido señalaron que “la Patrulla Municipal desplegó un operativo con motos, camionetas y móviles que interrumpieron la circulación y avanzaron sobre los presentes tirando balas indiscriminadamente”.

También denunciaron que “sin respetar los protocolos de actuación y ejerciendo la fuerza de manera ilegal, los agentes municipales utilizaron gas pimienta y dispararon proyectiles a lo largo de una cuadra hasta el Ateneo Néstor Kirchner”.

Entre las personas mencionadas en el comunicado se encuentran la concejala de Fuerza Patria Laura Braiza y el concejal Cyrano Lancon, quienes —según la denuncia— habrían sido agredidos durante el operativo.

Además, indicaron que Aníbal Acerbo fue golpeado y detenido por agentes municipales durante el procedimiento.

La respuesta del Municipio de Vicente López

Desde el Municipio de Vicente López brindaron una versión distinta sobre lo ocurrido y afirmaron que se trató de un evento ilegal sin autorización.

Según indicaron, desde las 16 horas del sábado se registraron múltiples intentos de realizar un corso con corte de calles, ocupación de veredas y venta ilegal de comida y alcohol, además de parrillas instaladas en el espacio público sin habilitación.

De acuerdo con la versión oficial, estas actividades se llevaron adelante sin permisos ni autorizaciones correspondientes, pese a que —según señalaron— existieron avisos previos por parte de las autoridades municipales.

El operativo municipal

El gobierno local indicó que el operativo fue realizado por funcionarios municipales y agentes de la Patrulla Municipal, y que previamente se solicitó la presencia de la Policía Bonaerense, que finalmente no se presentó en el lugar.

Desde la comuna también aseguraron que durante el procedimiento los agentes fueron agredidos, lo que derivó en la detención de una persona y en la atención médica de un integrante de la Patrulla Municipal en un hospital.

Posibles acciones legales

El municipio sostuvo que no permitirá versiones que cuestionen el accionar de los agentes municipales y aseguró que estos actuaron en el marco de la normativa vigente.

Además, señalaron que se iniciarán acciones legales contra los organizadores del evento y contra quienes avalaron la actividad, al considerar que se trató de una ocupación indebida del espacio público.