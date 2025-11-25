Venta de drogas y amenazas: el trasfondo del ataque que hirió a un chico en Tigre

Una violenta pelea entre vecinos de Ricardo Rojas expuso el funcionamiento de una casa convertida en búnker narco, desde donde se vendía cocaína. En medio del enfrentamiento, un nene de 7 años resultó herido y hubo una detenida y cuatro prófugos.

Un violento enfrentamiento entre dos grupos de vecinos de Ricardo Rojas, en el partido de Tigre, puso en evidencia el funcionamiento de una casa que, según testimonios y fuentes judiciales, se había transformado en un búnker narco. En medio de la pelea, un nene de 7 años resultó herido por un disparo en el abdomen y permanece internado en el Hospital Posadas.

La disputa se desató en una vivienda donde residían Aelen, la única detenida hasta el momento, y otros cuatro jóvenes identificados como Peroti, el Chapa, Tom y un cuarto prófugo aún no especificado. Todos, según vecinos y el fiscal Cosme Iribarren, estaban vinculados a la venta de estupefacientes. La casa había sido convertida en un punto de narcomenudeo que operaba en la esquina del barrio.

De acuerdo con los testimonios recolectados por el fiscal, los ocupantes del domicilio quemaban las lamparitas de la calle para dejar la zona en penumbras y así vender bolsitas de cocaína sin ser vistos. Los vecinos describieron que el grupo “se había adueñado de la zona a sangre y fuego”, generando temor e imposibilitando cualquier reclamo.

El conflicto escaló cuando, en medio de la pelea, una mujer gritó “Traé el fierro”. Minutos después, uno de los involucrados —identificado como Tom, señalado como quien abrió fuego y actualmente prófugo— comenzó a disparar sin dirección clara. En esa línea de tiros quedó el niño herido, llamado Franco.

Una nena de 10 años fue quien advirtió que el chico estaba tirado en el piso, tomándose el abdomen. Los familiares lo trasladaron primero a la salita de Ricardo Rojas, luego al Hospital de Niños de San Isidro, y finalmente al Posadas, donde fue sometido a dos cirugías y perdió un riñón.

Mientras tanto, la Justicia mantiene la búsqueda de los cuatro prófugos y continúa investigando el funcionamiento del búnker, convertido en el epicentro del conflicto barrial. Vecinos describieron la zona como “sumamente peligrosa” y denunciaron que nadie había logrado frenar el avance del grupo dedicado a la comercialización de drogas.