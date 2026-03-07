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Policiales / Tigre

El Talar: cámaras del COT captaron un fuerte accidente entre un auto y una moto

Impactante siniestro vial entre auto y moto en El Talar
Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron un fuerte accidente entre un automóvil y una motocicleta en el cruce de Avenida de las Industrias y Gutiérrez. El motociclista fue asistido en el lugar y se encuentra fuera de peligro.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un impactante siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta en la localidad de El Talar. Tras el hecho, el motociclista fue asistido en el lugar por personal médico y se encuentra fuera de peligro.


El hecho ocurrió en horas de la tarde en el cruce de la Avenida de las Industrias y Gutiérrez, donde el conductor del automóvil no logró frenar e impactó de lleno al motociclista, quien llevaba el casco colocado.



Cómo ocurrió el accidente registrado por las cámaras del COT


De acuerdo con las imágenes del sistema de monitoreo, el automóvil no alcanzó a detener su marcha y terminó chocando contra la motocicleta.


Como consecuencia del impacto, el motociclista salió despedido, voló por el aire y cayó al asfalto, lo que generó una rápida intervención de los equipos de emergencia.


Intervención del Sistema de Emergencias Tigre


El siniestro fue advertido por agentes de la central de monitoreo, quienes observaron la situación a través de las cámaras de videovigilancia y activaron el protocolo de asistencia correspondiente.


En pocos minutos, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) llegaron al lugar y brindaron atención al motociclista en el sitio del accidente.


Tras ser evaluado por los profesionales, la víctima no requirió derivación a un centro de salud.

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