Axel Kicillof se reunió con más de 40 intendentes tras las críticas de Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes un encuentro con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el Parque Pereyra Iraola de Berazategui, donde pidió mantener la unidad y evitar discusiones internas, luego de las críticas públicas de Cristina Kirchner por el desdoblamiento electoral en el distrito.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, señaló que Kicillof pidió a los presentes “no enredarse en ninguna discusión interna”, en referencia a los rumores sobre posibles tensiones con La Cámpora tras la derrota en las elecciones legislativas de octubre. “Tenemos solo un adversario, que es el presidente (Javier Milei) y sus políticas. Y ahora se sumó un adversario más potente que es (Donald) Trump”, afirmó el funcionario.

Durante la reunión, además de la cuestión política, se analizaron los lineamientos del Presupuesto provincial 2026, la ley de financiamiento y la fiscalidad impositiva. Bianco destacó que “la Provincia necesita contar con estos instrumentos para poder llevar adelante sus políticas en este contexto tan ruinoso”.

En el plano electoral, el oficialismo bonaerense planteó la necesidad de construir una fuerza política unificada para 2027, evitando definiciones negativas hacia otros sectores y consolidando el campo popular.

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, sostuvo que la carta de Cristina Kirchner “no fue motivo de análisis” y calificó el balance electoral de septiembre como “muy positivo”. Detalló que el oficialismo ganó en 107 de los 135 municipios y obtuvo 34 bancas provinciales sobre un total de 69.

Alak también adelantó que el próximo lunes a las 15 los intendentes participarán en la Gobernación de una presentación del ministro de Economía provincial, Pablo López, sobre el proyecto de Presupuesto y Financiamiento.

Fuentes de la Gobernación indicaron que durante el encuentro se realizó un “balance positivo del proceso electoral”, destacando la defensa de los Concejos Deliberantes y la Legislatura. Sobre los comicios de octubre, reconocieron que los resultados no fueron los esperados, aunque lo atribuyeron a un contexto extraordinario.

Además, mostraron preocupación por la actitud de Javier Milei, a quien calificaron de “sectario y antidemocrático” por no convocar a cuatro provincias al encuentro de gobernadores realizado en Casa Rosada. Según estas fuentes, se buscará construir una alternativa amplia y federal que permita continuar gobernando la provincia y aspirar a ganar a nivel nacional.