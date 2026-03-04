Soledad Martínez abrió las sesiones 2026 en el HCD de Vicente López y defendió su gestión: “Los vecinos validaron nuestro rumbo”

En la apertura de sesiones ordinarias 2026 en Vicente López, la intendenta destacó el respaldo electoral, defendió las obras financiadas con recursos municipales, anunció nuevas medidas de seguridad y lanzó críticas a la gestión provincial.

La intendenta Soledad Martínez encabezó la apertura de sesiones ordinarias 2026 en Vicente López en el Honorable Concejo Deliberante, donde realizó un balance de gestión, anunció nuevas obras y medidas de seguridad, y cuestionó con dureza al gobierno provincial.

Acompañada por funcionarios del Ejecutivo local y concejales municipales, la jefa comunal sostuvo que el año pasado fue determinante para su administración y aseguró que los vecinos respaldaron su rumbo político.

En primer lugar, Martínez afirmó: “Fue el año más importante de nuestra gestión. Hicimos cosas que nunca se habían hecho, que van a trascender este gobierno y que le van a quedar a la ciudad y a los vecinos para siempre”.

Además, remarcó que las obras fueron financiadas con fondos propios: “Todas las obras que hicimos, desde la más grande hasta la más chica, fueron realizadas por el municipio con recursos propios. El año pasado hubo elecciones en Vicente López y los vecinos validaron de manera contundente nuestra gestión y el rumbo que planteamos”.

Seguridad en Vicente López: ESCUDO, cámaras y armas Byrna

Uno de los ejes centrales del discurso fue la seguridad en Vicente López. La intendenta destacó la puesta en funcionamiento de ESCUDO, al que definió como el centro de monitoreo más moderno de la provincia.

“Es el centro de monitoreo y seguridad más moderno de la provincia, que marcó un antes y un después en la forma en la que combatimos el delito. Desde ahí cuidamos a los vecinos con tecnología puesta al servicio de la seguridad. Con el monitoreo de las más de 2600 cámaras que tenemos conectadas, 200 Puntos Seguros funcionando e Inteligencia Artificial”, detalló.

También confirmó la incorporación de dispositivos BYRNA para los agentes municipales y afirmó: “Las armas Byrna llegaron para quedarse”.

Salud, educación y espacio público

En materia de salud pública, la jefa comunal destacó la expansión del Hospital Houssay hacia el oeste del distrito: “Llevamos el Hospital Houssay al oeste para que la mejor salud pública esté de los dos lados de la Panamericana, con los mismos profesionales y el mismo equipamiento”.

Además, mencionó la primera etapa del Centro Recreativo de Adultos Mayores, la renovación de la plaza Vicente López y Planes, la certificación de escuelas públicas por Google y la declaración del distrito como Ciudad Americana del Deporte.

Según señaló, estas políticas impulsan la inversión privada: “En los últimos años grandes empresas nacionales e internacionales nos eligieron, porque Vicente López es más seguro, más limpio y presta servicios de calidad, y no les ponemos trabas burocráticas, no los asfixiamos con impuestos ni los maltratamos”.

Críticas a la Provincia y ejes de gestión 2026

Durante su discurso, Martínez marcó diferencias con la gestión bonaerense: “También quedó muy claro que no eligieron la propuesta del gobernador, que en Vicente López brilla por su ausencia. Hace tiempo que el gobernador no gestiona ni soluciona los problemas”.

En ese marco agregó: “No me voy a resignar a la decadencia, ni a la improvisación, ni a la desidia que ganan terreno todos los días en la provincia de Buenos Aires. No me voy a resignar a la inseguridad, a los hospitales públicos abandonados y a las escuelas que, de vuelta, no abrieron”.

Para 2026 anunció obras en los polideportivos de Villa Martelli y Florida Oeste, mejoras en el Hospital Houssay, la segunda etapa del Centro Recreativo de Adultos Mayores, el avance del plan de alfabetización, la doble jornada en el Jardín de Infantes Nº3 de Munro y la ampliación del Anillo Digital.

También anticipó que se endurecerán las multas a grandes generadores de residuos y que se avanzará en la radarización de las avenidas Libertador, Maipú y Mitre para controlar la velocidad vehicular.

En el cierre, la intendenta expresó: “Quiero invitar a todos los vecinos a que se sumen a esta transformación que estamos logrando en Vicente López. Es el lugar que amamos, el lugar que elegimos para vivir, para criar a nuestros hijos y para cuidar a nuestros mayores. Trabajamos todos los días con un único objetivo: hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir”.