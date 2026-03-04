Vandalizaron un busto de Perón en Benavídez y la concejal Mariela Lomes presentó una denuncia penal

La denuncia penal fue presentada por la concejal de Tigre tras el ataque al busto de Juan Domingo Perón en Benavídez, un hecho que calificó como violencia política y agravio a la memoria histórica.

La concejal de Tigre Mariela Lomes, alineada con Malena Galmarini, presentó una denuncia penal tras la vandalización del busto del General Juan Domingo Perón ubicado en la localidad de Benavídez. El hecho fue calificado como un acto de odio y un agravio contra la memoria histórica del peronismo.

La presentación judicial fue realizada en su carácter de concejal del distrito y en representación del Partido Justicialista de Tigre, con el objetivo de que la Justicia investigue lo ocurrido, identifique a los responsables y disponga medidas para reparar el daño provocado al monumento.

Denuncia penal por vandalización en Benavídez

La edil sostuvo que el episodio trasciende el daño material y lo vinculó con un contexto de violencia política.

“Este hecho no es una simple vandalización. Es un ataque cargado de odio contra un símbolo que representa la historia, la identidad y la memoria de millones de argentinos”, señaló Lomes.

En ese sentido, remarcó su preocupación por la falta de pronunciamiento institucional del partido a nivel local frente a lo ocurrido.

Reclamo por el patrimonio simbólico y cultural

Lomes indicó que la denuncia apunta a defender el patrimonio simbólico y cultural del peronismo, pero también a fijar una posición frente a hechos de violencia política.

“Cuando se naturalizan estos ataques, lo que se está haciendo es habilitar un clima de persecución y de odio. No podemos mirar para otro lado”, agregó.

Finalmente, afirmó que continuará impulsando las acciones necesarias para que el busto sea restaurado y puesto nuevamente en valor, como parte del patrimonio histórico y político de la comunidad.