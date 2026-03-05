La Provincia de Buenos Aires acordó un 7,5% de aumento con estatales y docentes

El Gobierno bonaerense cerró un nuevo acuerdo paritario con la mayoría de los gremios estatales. El incremento será en marzo y abril, con revisión en junio y compensaciones para el sector educativo.

La Provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios comprendidos en la Ley 10430 un aumento salarial del 7,5% escalonado que se aplicará entre marzo y abril. En el caso de los representantes docentes, la propuesta fue elevada para su consideración por las bases.

El incremento contempla la consolidación del 1,5% otorgado en febrero y un 5% en marzo más un 2,5% en abril, calculado sobre los haberes de enero. Además, el acuerdo prevé una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura de las negociaciones en junio.

Cómo se compone el aumento salarial del 7,5%

La oferta salarial incluye:



Consolidación del 1,5% otorgado en febrero.



5% de aumento en marzo.



2,5% adicional en abril.



En el caso del personal educativo, la Provincia propuso una bonificación no remunerativa destinada a compensar la pérdida derivada del recorte del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad en su monto original, dispuesto por el Gobierno nacional.

También se estableció una bonificación específica para los auxiliares de la educación.

El contexto económico y la postura del Gobierno provincial

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que el acuerdo se alcanza en un escenario de restricciones financieras. El ministro de Economía, Pablo López, afirmó: “Estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible. En pos de eso seguiremos trabajando junto a los gremios y haciendo nuestros mayores esfuerzos”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, sostuvo: “Ante un gobierno nacional que sintetiza su accionar en una reforma de “pseudomodernización” laboral para excluir derechos, la Provincia de Buenos Aires elige otro camino: incluir, respetar y sostener la negociación colectiva, garantizando paritarias libres y sin techo. En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.

Quiénes participaron de la negociación paritaria

Además de Pablo López, participaron por el Ministerio de Economía el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels.

Por el Ministerio de Trabajo estuvieron la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo.

También formaron parte la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y la directora general de Administración del IPS, Carmen Sarra.