Detuvieron en Tigre a un hombre armado tras un robo en Ricardo Rojas

Un operativo del Centro de Operaciones Tigre (COT), junto a la Policía bonaerense, permitió detener a un hombre armado acusado de robar en un comercio de Ricardo Rojas. El seguimiento se inició tras la denuncia de un vecino y se concretó con apoyo de cámaras municipales y datos aportados por el sistema Alerta Tigre Global.

Un operativo del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió detener a un hombre armado luego de un robo en un comercio de la localidad de Ricardo Rojas.

Todo comenzó en horas de la mañana, tras la denuncia realizada por un vecino. A partir de ese aviso, los operadores del COT iniciaron el seguimiento del sospechoso a través del sistema de cámaras municipales.

En ese contexto, y con la intervención de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el individuo fue interceptado en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Roca.

Durante la requisa, los agentes secuestraron un arma de fuego apta para el disparo y recuperaron los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

Según se informó, el sospechoso se había ocultado en una vivienda particular y habría realizado un cambio de indumentaria con el objetivo de evitar ser identificado. Esa información fue aportada por otro vecino a través de la plataforma Alerta Tigre Global, lo que permitió reforzar el seguimiento del caso.

Finalmente, el hombre fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.