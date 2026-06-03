Cambios en la VTV: se amplía el sistema y habrá nuevos controles

El Gobierno nacional dispuso la apertura del registro para que talleres mecánicos particulares puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca ampliar el sistema vigente de VTV y permitir la habilitación de nuevos establecimientos bajo requisitos técnicos y administrativos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este martes que el Gobierno nacional avanzará con una modificación en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Según informó a través de la red social X, desde este miércoles quedará habilitada la inscripción para talleres mecánicos particulares interesados en realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin”, escribió el funcionario.

Qué cambia en el sistema de VTV

La medida apunta a ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar los controles técnicos obligatorios de los vehículos, una tarea que hasta ahora se concentraba en plantas específicas.

Con la apertura del registro, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos podrán solicitar la habilitación para realizar las revisiones obligatorias.

Implementación y condiciones del registro

El registro de inscripción comenzará a funcionar desde esta semana y estará destinado a talleres mecánicos particulares interesados en obtener la autorización correspondiente.

Las autoridades deberán definir los criterios técnicos, el equipamiento requerido, los controles de calidad y los mecanismos de fiscalización necesarios para garantizar estándares equivalentes a los actuales.