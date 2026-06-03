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San Isidro

Una exposición en San Isidro invita a volver a la infancia a través del arte

Mirada de niño, la muestra de Rosa Rugiero que abre en San Isidro
El Concejo Deliberante de San Isidro será sede de la exposición de la artista Rosa Rugiero, que inaugura la muestra “Mirada de niño”. La propuesta reúne pinturas y objetos que recorren escenas, juegos y emociones vinculadas a la infancia.

La artista Rosa Rugiero presentará la exposición “Mirada de niño”, una propuesta que reúne pinturas y objetos inspirados en el universo de la infancia y que podrá visitarse en el Concejo Deliberante de San Isidro.


La inauguración se realizará el viernes 5 de junio a las 17.30, en la sede ubicada en 25 de Mayo 459, con entrada libre y gratuita.


La muestra propone un recorrido por escenas y emociones vinculadas a los primeros años de vida, a partir de obras que recuperan recuerdos cotidianos como jugar en el piso de la cocina, en el patio o en la calle con chicos del barrio.


Según la propuesta artística, “Mirada de niño” busca evocar la capacidad de asombro, la imaginación y los vínculos que forman parte de la construcción de la memoria personal.


Las obras de Rugiero funcionan como un registro de esos recuerdos que permanecen a lo largo del tiempo y que la artista traduce en imágenes y objetos.


La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 17, hasta el miércoles 17 de junio inclusive.

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