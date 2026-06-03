Una exposición en San Isidro invita a volver a la infancia a través del arte

El Concejo Deliberante de San Isidro será sede de la exposición de la artista Rosa Rugiero, que inaugura la muestra “Mirada de niño”. La propuesta reúne pinturas y objetos que recorren escenas, juegos y emociones vinculadas a la infancia.

La artista Rosa Rugiero presentará la exposición “Mirada de niño”, una propuesta que reúne pinturas y objetos inspirados en el universo de la infancia y que podrá visitarse en el Concejo Deliberante de San Isidro.

La inauguración se realizará el viernes 5 de junio a las 17.30, en la sede ubicada en 25 de Mayo 459, con entrada libre y gratuita.

La muestra propone un recorrido por escenas y emociones vinculadas a los primeros años de vida, a partir de obras que recuperan recuerdos cotidianos como jugar en el piso de la cocina, en el patio o en la calle con chicos del barrio.

Según la propuesta artística, “Mirada de niño” busca evocar la capacidad de asombro, la imaginación y los vínculos que forman parte de la construcción de la memoria personal.

Las obras de Rugiero funcionan como un registro de esos recuerdos que permanecen a lo largo del tiempo y que la artista traduce en imágenes y objetos.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 17, hasta el miércoles 17 de junio inclusive.