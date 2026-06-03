San Isidro: el Programa Mil Días acompañó a más de 700 madres en un año

El Municipio de San Isidro presentó el primer balance del Programa Mil Días, que en su primer año acompañó a más de 700 madres durante el embarazo y la primera infancia, con indicadores sanitarios que muestran una alta adherencia y resultados positivos en los partos a término.

El Municipio de San Isidro presentó el primer balance del Programa Mil Días, una iniciativa de la Secretaría de Salud Pública que en su primer año acompañó a más de 700 madres durante el embarazo y el cuidado de sus hijos en la primera infancia.

El programa está orientado a garantizar el acceso al sistema de salud de mujeres embarazadas y niños de hasta dos años, con especial foco en quienes no cuentan con controles médicos regulares. Según se informó, el objetivo es reducir la prematurez y la morbimortalidad materno-infantil mediante seguimiento personalizado, operativos móviles en los barrios y acciones de promoción de la salud.

“El proyecto demuestra que el acompañamiento temprano, la mirada humana y la articulación en red salvan vidas y transforman historias. Queremos acompañar a los vecinos en todas las etapas de su vida, y le damos suma importancia a los primeros años”, destacó el intendente Ramón Lanús.

Desde su implementación, el equipo de salud del Municipio acompañó a más de 700 madres, tanto en el control prenatal como en el seguimiento posterior de los recién nacidos. Actualmente, el programa continúa con el seguimiento de 215 mujeres embarazadas según nivel de riesgo y 160 bebés.

El balance indica una adherencia del 94% en las pacientes incorporadas al programa, lo que significa que la gran mayoría de las madres que ingresan al seguimiento se mantiene dentro del acompañamiento sanitario sostenido. Además, el 86% de los nacimientos registrados fueron a término, mientras que el 72,2% de los bebés nació con un peso superior a los 2,500 kilogramos.

Durante el primer año de implementación se realizaron 44 operativos sanitarios en los barrios y 12 encuentros de apoyo a la crianza. A través del camión sanitario, se brindaron controles de obstetricia, pediatría, ecografías, laboratorio, vacunación, odontología, nutrición y puericultura en distintos barrios del distrito.

El acto de presentación se realizó en el Museo Beccar Varela y contó con la participación de la psicóloga especializada en orientación a padres Maritchu Seitún, además de secretarios y equipos técnicos municipales vinculados al programa.

El Programa Mil Días dispone además de una línea de contacto por WhatsApp (11-3916-9340), destinada a la atención, orientación y acompañamiento de embarazadas del distrito.