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Tigre

Tigre ya entregó más de 15.000 anteojos a estudiantes desde el inicio del programa “Para Verte Mejor”

Para Verte Mejor, Gisela Zamora
El programa “Para Verte Mejor” se consolidó como una política sostenida de salud escolar en Tigre. Desde 2008, ya se entregaron más de 15.000 anteojos a estudiantes de escuelas primarias y de educación especial, en el marco de controles oftalmológicos gratuitos.

El Municipio de Tigre sostiene desde 2008 el programa “Para Verte Mejor”, una política pública de salud visual en el ámbito escolar que ya alcanzó la entrega de más de 15.000 anteojos a estudiantes del distrito.


La iniciativa forma parte del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) y se enfoca en la detección temprana de problemas de visión en alumnos y alumnas de 1° y 6° grado, etapa clave del proceso de aprendizaje.


En ese marco, el Gobierno local realizó una nueva entrega de 235 pares de anteojos en distintas instituciones educativas del distrito, tras controles oftalmológicos realizados en escuelas primarias y de educación especial.


La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el rol del programa en el contexto social actual:


“Creemos que es fundamental acompañar a las instituciones educativas en un contexto social tan complejo, construyendo comunidad junto a directivos, docentes, familias, cooperadoras y el Municipio. Sabemos también que muchas familias están atravesando un momento económico difícil”, afirmó.


El programa incluye evaluación visual gratuita, prescripción y entrega de anteojos sin costo para los estudiantes que requieren corrección, con la posibilidad de elegir el armazón.


Más allá de la entrega puntual, la política se sostiene en el tiempo: desde su implementación, el programa mantiene un promedio superior a mil pares de anteojos entregados por año.

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