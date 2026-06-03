Tigre: el Polideportivo El Zorzal celebró 15 años con fiesta comunitaria

El Polideportivo El Zorzal, en General Pacheco, celebró su 15° aniversario con actividades deportivas, recreativas y la participación de la comunidad, en una jornada organizada por el Municipio de Tigre que incluyó música, juegos, plantación de un árbol y la presencia de autoridades locales.

El Polideportivo El Zorzal, ubicado en General Pacheco, celebró su 15° aniversario con una jornada comunitaria que reunió a vecinos y vecinas en una propuesta que combinó actividades deportivas, recreativas y espacios de encuentro impulsados por el Municipio de Tigre.

Durante el festejo se desarrollaron actividades de vóley, natación, baile, música y juegos infantiles, además de la tradicional torta de cumpleaños compartida entre los presentes, en el marco de una celebración abierta a toda la comunidad.

En ese contexto, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el valor de este tipo de políticas públicas y expresó: “Es un momento hermoso y muy emocionante, que lo estamos compartiendo con mucha alegría junto a nuestros vecinos y vecinas. Para el intendente Julio Zamora y todo su equipo es muy importante sostener estas políticas que integran y hacen comunidad. Por eso en Tigre seguimos creciendo en materia deportiva con el polideportivo N° 19, la pista de atletismo, entre otras propuestas nuevas”.

Por su parte, las autoridades locales recorrieron las instalaciones del polideportivo, dialogaron con la comunidad sobre las necesidades del espacio, descubrieron una placa conmemorativa y realizaron la plantación de un lapacho, como símbolo de crecimiento. La jornada concluyó con el canto de feliz cumpleaños y el corte de la torta.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, también participó del evento y sostuvo: “Estamos muy felices de celebrar junto a la comunidad un nuevo aniversario de nuestro polideportivo. A pesar del frío, hubo una gran convocatoria que refleja el compromiso y el sentido de pertenencia que genera este espacio. Hoy pudimos mostrar todo el trabajo que se realiza diariamente y reafirmar las políticas que impulsamos desde el Municipio para que cada vecino y vecina tenga acceso al deporte, la recreación y el encuentro”.