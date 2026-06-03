Luján fue sede de una prueba piloto para analizar el tránsito vinculado a la actividad industrial

La iniciativa se desarrolla en el Parque Industrial Villa Flandria, donde el Ministerio de Transporte bonaerense relevará flujos de camiones, horarios y tiempos de circulación. El objetivo es generar información técnica para planificar mejoras en la infraestructura vial y optimizar la logística productiva en la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires puso en marcha en Luján una prueba piloto destinada a relevar y analizar el comportamiento del tránsito asociado a la actividad industrial, con foco en la circulación de camiones en parques productivos.

La iniciativa se desarrolla en el Parque Industrial Villa Flandria y busca obtener información técnica sobre flujos de vehículos de carga, tiempos de permanencia, horarios de circulación y necesidades logísticas de los establecimientos industriales.

Durante la presentación, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó la actividad junto al intendente de Luján, Leonardo Botto; el gerente del Parque Industrial Villa Flandria, Nahuel Farberoff; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; además de empresarios, concejales y autoridades locales.

El estudio prevé relevar datos sobre ingresos y egresos de camiones, horarios de mayor circulación y comportamiento del tránsito vinculado a la producción industrial. Esa información será utilizada para la planificación de infraestructura y la optimización de los corredores viales en la provincia.

“Esta experiencia que iniciamos en Luján tiene como objetivo convertirse en una política pública para todos los parques industriales bonaerenses. Necesitamos información concreta para tomar mejores decisiones y planificar el tránsito de manera más eficiente”, destacó Marinucci.

Asimismo, el ministro señaló: “Es fundamental conocer cómo se mueve la producción, cómo llegan y salen los camiones, cuánto tiempo permanecen en los parques industriales y cuáles son las necesidades reales de cada región. El contacto con la realidad es la herramienta más importante para transformar la vida de los vecinos y acompañar el desarrollo productivo”.

En la misma línea, agregó: “Lo público y lo privado tienen que trabajar de manera articulada. Desde la Provincia creemos que es fundamental generar herramientas que permitan mejorar la logística, fortalecer la seguridad vial y hacer más competitiva a nuestra industria”.

Por su parte, el intendente Leonardo Botto sostuvo: “El acceso de camiones y la circulación vinculada a la producción siempre representan un desafío para las ciudades con perfil industrial. Contar con información precisa y diseñar un esquema óptimo de circulación es muy importante para planificar el crecimiento de manera ordenada. Las transformaciones comienzan con decisiones como esta”.

A su turno, Nahuel Farberoff valoró la iniciativa y expresó: “Este trabajo refleja el compromiso conjunto entre el sector público y el privado. Estamos convencidos de que este estudio de tránsito y conectividad aportará herramientas para mejorar la circulación, la seguridad vial y la integración del parque industrial con la comunidad que lo rodea”.