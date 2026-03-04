El Tribunal de Trabajo de Pilar ordenó el reingreso del delegado Leandro Gómez a Lustramax

El Tribunal laboral rechazó los planteos de la empresa y confirmó la vigencia de la tutela sindical de Leandro Javier Gómez, en medio del conflicto gremial que atraviesa la planta.

El Tribunal de Trabajo de Pilar dejó firme el fallo que ordena la reincorporación del delegado de Lustramax, Leandro Javier Gómez, y rechazó los planteos presentados por la empresa en el marco del conflicto laboral.

La resolución fue dictada en el expediente Nº PL-667-2026, caratulado “Lustramax SRL c/ Gómez Leandro Javier s/ exclusión tutela sindical”, donde la firma buscaba excluir al trabajador de la protección gremial. El tribunal desestimó todos los argumentos patronales y confirmó la plena vigencia de la representación elegida por sus compañeros.

Fallo firme por tutela sindical en Pilar

En el pronunciamiento, la Justicia ordenó a la empresa permitir el ingreso del delegado en sus días y horarios habituales y abstenerse de obstaculizar el desarrollo de su actividad laboral y sindical.

El fallo se fundamenta en el derecho de libertad sindical con respaldo constitucional en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, la Ley 23.551 y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

No es la primera resolución en este sentido. El 11 de febrero, el mismo tribunal había rechazado una medida cautelar solicitada por la empresa. Con esta nueva decisión, que desestima el recurso de revocatoria patronal, el fallo quedó firme.

El planteo del delegado y el conflicto en la planta

Tras conocerse la resolución, Gómez sostuvo que el accionar empresarial se inscribe en un contexto más amplio de ataque a los derechos laborales y de intento de desarticular la organización sindical.

Señaló además que la respuesta colectiva de los trabajadores, junto al acompañamiento de organizaciones gremiales y de derechos humanos, resultó clave para sostener el reclamo.

En paralelo, continúa el conflicto por la situación del otro delegado, Franco Ferreyra, a quien también se le estaría negando el ingreso, al igual que a activistas gremiales que reclaman por la defensa de sus puestos de trabajo.

Con el fallo firme, los trabajadores esperan que la empresa cumpla la orden judicial sin demoras. El reingreso de Leandro Javier Gómez está previsto para el 5 de marzo.