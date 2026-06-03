Tigre compró un predio de 11 hectáreas en Escobar para su futuro centro de entrenamiento

El club adquirió un complejo deportivo ubicado en Escobar que cuenta con 11 canchas de fútbol, vestuarios, pileta y quinchos. El objetivo es desarrollar allí un futuro centro de entrenamiento y concentrar las actividades de todas sus disciplinas.

Club Atlético Tigre adquirió un predio deportivo de 11 hectáreas ubicado en el partido bonaerense de Escobar, donde proyecta desarrollar su futuro centro de entrenamiento y concentrar las actividades de todas sus disciplinas.

La operación trascendió a fines de mayo, luego de que el director técnico Diego Dabove hiciera referencia a la compra durante una conferencia de prensa. Posteriormente, el presidente del club, Martín Suárez, confirmó que el objetivo es convertir el complejo en un espacio central para el desarrollo deportivo de la institución.

El terreno se encuentra sobre la calle Los Tulipanes al 700, en las inmediaciones del bioparque Temaikén, y cuenta con una infraestructura ya desarrollada para la práctica deportiva.

Entre sus instalaciones posee 11 canchas de fútbol, vestuarios equipados, una pileta y un sector de quinchos, características que permitirían acelerar los planes del club para concentrar allí gran parte de sus actividades.

Según trascendió, el predio pertenecía a la mutual vinculada al Sindicato de Camioneros. De acuerdo con información conocida por la Agencia Noticias Argentinas, la operación se habría concretado mediante gestiones políticas en las que intervino Sergio Massa.

Si bien no se difundieron cifras oficiales, distintas fuentes estimaron que la transacción rondó los 4 millones de dólares.

Desde Camioneros señalaron que los fondos obtenidos por la venta serán destinados a afrontar la delicada situación financiera que atraviesa la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA). No obstante, también trascendieron diferencias internas respecto del destino de esos recursos.

Para Tigre, la incorporación del complejo representa un paso importante dentro de su planificación de infraestructura, con la posibilidad de contar en el futuro con un espacio propio destinado al entrenamiento y desarrollo de todas sus disciplinas deportivas.