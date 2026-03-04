Juan Andreotti inauguró escuelas renovadas en San Fernando: obras en la Primaria 3, Secundaria 14 y EPA 708

El intendente presentó la renovación integral de la Primaria 3, la Secundaria 14 y la EPA 708, obras realizadas durante el verano en el marco del Programa Ayuda a Escuelas Provinciales del Municipio de San Fernando.

El intendente Juan Andreotti inauguró la renovación integral de la Primaria N°3, la Secundaria N°14 y la EPA N°708 en San Fernando, instituciones intervenidas durante el verano a través del Programa Municipal Ayuda a Escuelas Provinciales.

Las obras se realizaron en los establecimientos ubicados en Darragueira y Quintana, en el barrio Virgen de Luján, y forman parte de un total de siete escuelas donde el Municipio trabajó en el receso estival.

Obras integrales en aulas, patios y nuevas instalaciones

Según se informó, las tres instituciones fueron puestas en valor y restauradas por completo. Los trabajos incluyeron mejoras en aulas, salones, patios, comedor, biblioteca, techos, circuitos de iluminación y aberturas. En la Secundaria N°14 se construyeron además dos nuevas aulas.

Durante el acto, Andreotti expresó: “Seguimos con nuestro Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, alcanzando a casi todas las escuelas de San Fernando. Estoy orgulloso de la comunidad solidaria que formamos en un momento que nos dan ejemplos de violencia en este país y en el mundo”.

El mensaje de Juan Andreotti a la comunidad educativa

En su discurso, el jefe comunal comenzó agradeciendo “el compromiso sostenido con la educación, que es lo más importante de nuestra sociedad, porque la verdad está en la niñez y todo lo que hagamos hoy contribuirá a tener una mejor sociedad mañana”.

Y agregó: “Continuamos con el Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, llegando casi a todas las escuelas de San Fernando. Todavía nos falta, por eso pido a los alumnos y alumnas que las cuiden”.

En otro tramo, sostuvo: “Estoy orgulloso de la comunidad solidaria que formamos. En un momento que el mundo está muy egoísta, que nos dan ejemplos de violencia, de maltrato sistemáticamente, en este país y en el mundo. Creo que la única manera de construir una sociedad mejor es en mirarnos, acompañarnos, ser generosos. Es preferible equivocarse ayudando a alguien, que equivocarse por no ayudar”.

También señaló: “A veces nos dicen que el éxito está en tener muchas cosas que están fuera de nosotros, a veces fuera de nuestro alcance. Quiero decirles que eso no es cierto. No estamos compitiendo contra nadie. No tenemos que tener miles de seguidores. No, la diferencia no está en la zapatilla que tengamos. No está en los famosos que seamos, sino que la diferencia está en ser buenas personas”.

Y continuó: “Competimos solo contra nosotros. Y esa competencia se gana siendo la mejor persona que podamos ser. Por eso, sean el primero que le da el asiento en el colectivo a un abuelo que lo necesita. Adopten a un animalito, sean buenos compañeros. Están en una de las etapas más lindas que tiene la vida”.

Finalmente, concluyó: “Hagan que para todos sus compañeros sea de esa manera y que luchen por sus sueños. Todos vinimos con dones a esta vida: algunos cocinar, otros para el fútbol, otros ser médico o maestro. Luchen por eso. La vida es compleja a veces, pero da muchas oportunidades para volver a levantarse. Así que sigan soñando, creando y sintiendo para que entre todos tengamos una Argentina que nos llene de orgullo”.

Autoridades presentes y testimonios

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, afirmó: “Es un día hermoso; estamos muy felices de poder hacer estas obras educativas que son las más lindas para nuestro Municipio, porque cuidamos el futuro de nuestros niños. Y contentísimos porque las escuelas quedaron bellísimas; los alumnos tienen un mejor lugar para estudiar y los maestros para educar dando lo mejor de sí”.

El director de la Secundaria N°14, Facundo, señaló: “Es una jornada llena de alegría y felicidad; la gestión del Intendente Andreotti colabora con la escuela pública apostando por el futuro de los jóvenes. Y esta renovación es un mimo al alma también para el barrio”.

Por su parte, la directora de la Primaria de Jóvenes y Adultos N°708, Patricia Portillo, expresó: “No tengo palabras para explicar lo que siento; esta renovación, esta inclusión que nos brinda la gestión del Intendente Andreotti es muy importante para todos. Estamos muy agradecidos e inmensamente felices por poder disfrutar estas nuevas instalaciones”.

En tanto, Laura, directora de la Primaria N°3, destacó: “Nos sentimos felices, es una obra que esperábamos hace mucho; sobre todo porque fuimos escuchados, y la renovación mantuvo el espíritu de la escuela. Todo lo que pedimos lo pusieron de manifiesto acá”.

En la actividad participaron además el presidente del Concejo Deliberante Santiago Ríos; la secretaria de Obras e Infraestructura Pública Cecilia Tucat; la presidenta del Consejo Escolar Sandra Bergandi, junto a funcionarios municipales, concejales y autoridades escolares.