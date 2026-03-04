Julio Zamora inauguró el nuevo edificio de la EP N.° 25, EES N.° 14 y CEA N.° 711/01 en Tigre

Con 11 aulas nuevas, gimnasio cubierto, laboratorio y biblioteca, el Municipio de Tigre finalizó la ampliación del establecimiento donde estudian más de 950 alumnos de primaria, secundaria y adultos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró el nuevo edificio ampliado que comparten la Escuela Primaria N.° 25 “Paula Albarracín”, la Escuela Secundaria N.° 14 “Heroínas de Malvinas” y el Centro de Educación de Adultos N.° 711/01 “Sargento Manuel Díaz”, una obra que incorpora 11 aulas, un gimnasio cubierto y nuevos espacios pedagógicos para una matrícula total de 950 estudiantes.

La intervención contempló 700 metros cuadrados de ampliación y la construcción de un gimnasio de 400 m2, además de laboratorio, biblioteca, Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina, comedor, sanitarios, patio, rampa y un acceso independiente, con mejoras integrales en infraestructura y accesibilidad.

Un edificio que completa una etapa iniciada hace 14 años

Durante el acto, Julio Zamora afirmó: "Esta inauguración es la culminación de una etapa que comenzó hace 14 años con una gran movilización de la comunidad, docentes y gremios para solucionar los problemas de este edificio que se inundaba cada vez que llovía. Primero avanzamos con la Escuela N.° 25 y hoy completamos la propuesta educativa con la Secundaria N.° 14 y el primer edificio del Centro de Educación de Adultos, compartiendo este festejo con quienes participaron de este proceso".

Además, el jefe comunal señaló: "Llevamos adelante más de 44 obras en distintas escuelas del distrito, desde nuevos núcleos sanitarios hasta edificios como este; una inversión que muestra a un municipio activo y presente junto a los docentes para que las instituciones funcionen en su totalidad".

La ceremonia comenzó con el corte de cinta y el descubrimiento de una placa en el ingreso del establecimiento. Luego, en el nuevo SUM, se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Brindaron palabras la directora de la Primaria N.° 25, Claudia Quintero; la autoridad distrital provincial; y finalmente el intendente. Posteriormente se efectuó el retiro de las banderas, una recorrida por las instalaciones y la plantación de un lapacho junto al descubrimiento de una placa alusiva.

Las voces de la comunidad educativa

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, expresó: "Esta obra es el resultado de un Municipio con un compromiso real por la educación pública y de una comunidad que se involucra y defiende sus derechos. Ver hoy festejando juntos a los centros de jubilados, a las capillas y a los vecinos del barrio demuestra que esta era una mejora muy esperada. Cuando fortalecemos estos espacios educativos con tanto amor y seguimiento diario, lo que estamos haciendo es construir futuro para nuestros jóvenes".

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, afirmó: "Desde el área de Educación del Municipio hacemos todo lo posible para que estas obras sean una realidad y para que el intendente pueda concretar inauguraciones tan importantes para la comunidad educativa y para todos los vecinos de Tigre. Lo fundamental ahora es cuidarlo mucho para que las próximas generaciones también lo disfruten, porque fortalecer la infraestructura escolar es invertir en el futuro de sus hijos".

El director de la Secundaria N.° 14, Julio González, sostuvo: "Nuestro norte político y pedagógico es la escuela pública de calidad, y esa calidad se construye también a través de los espacios. Lo pedagógico necesita apoyarse en un edificio en condiciones y en un comedor donde los chicos puedan almorzar y merendar con dignidad. Ese bienestar es, en definitiva, lo que hace a la esencia de nuestra institución".

En la misma línea, la directora Claudia Quintero agregó: "La educación pública es la mejor que existe y hoy, con este refuerzo en infraestructura, podemos ofrecer a los chicos un espacio seguro y moderno. Contar con computadoras, televisores y laboratorio es una motivación enorme tanto para que los maestros enseñen como para que los alumnos".

Actualmente, la EP N.° 25 cuenta con 450 alumnos; la EES N.° 14, con 430 estudiantes; y el Centro de Educación de Adultos N.° 711/01, con 70 inscriptos, lo que totaliza 950 personas que asisten diariamente al edificio.