Inflación de septiembre 2025: sube 2,1% y acumula 31,8% en un año según el Indec

El Indec informó que la inflación de septiembre alcanzó 2,1%, con un acumulado anual de 31,8% y 22% en lo que va del año. Alimentos y transporte registraron los mayores aumentos, mientras que los rubros recreación y restaurantes moderaron sus subas.

El Indec informó este martes que la inflación de septiembre 2025 fue de 2,1%, acumulando 31,8% en los últimos doce meses y un 22% en lo que va del año. Los alimentos se incrementaron 1,9%, mientras que los rubros con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y educación, ambos con 3,1%, y Transporte, con 3%.

El informe se difundió en un mes de alta volatilidad cambiaria, tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ante esto, el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, generando preocupaciones sobre un eventual traspaso a precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró vía X: “A pesar de la volatilidad financiera generada por el ruido político, la inflación se mantuvo en niveles similares a los meses previos, incluso la inflación núcleo y la media móvil de 6 meses de la inflación general bajando al margen, gracias a la solidez de un programa macroeconómico basado en el ancla fiscal, la no emisión monetaria y la recapitalización del BCRA”.

Entre los demás rubros, se registraron incrementos de Salud 2,3%, Comunicación 2,2%, Bienes y servicios varios 2,1%, mientras que Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%) moderaron sus aumentos respecto a meses anteriores.

A nivel regional, la inflación fue más alta en Patagonia 2,4%, seguida por Noroeste y Cuyo 2,2%, Gran Buenos Aires 2,1%, Pampeana 2% y Noreste 1,8%. En CABA, la inflación de septiembre fue de 2,2%, acumulando 35% interanual y 22,7% en los primeros nueve meses del año. Los rubros con mayor aumento allí fueron Transporte 3,5% y Recreación y cultura 3,1%, mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron 2%.

Las estimaciones privadas coincidían con una leve aceleración en septiembre, aunque con diferencias en la magnitud. La Fundación Libertad y Progreso proyectó 2,4%, mientras que C&T Asesores Económicos calculó 2% en el GBA, destacando el efecto estacional en indumentaria. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, la inflación de octubre se mantendría en torno a 2%, con un posible salto en noviembre a 2,2%, para desacelerar en diciembre y estabilizarse entre 1,7% y 1,8% en los primeros meses de 2026.