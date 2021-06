Galmarini, Marinucci y Vannelli inauguraron un Banco Rojo contra la violencia de género en la Estación Vicente López de la Línea Mitre

La Presidenta de AySA, Malena Galmarini, junto al presidente de Trenes Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci; la Concejala FR Vicente López y titular de Control de Puertos del Ministerio de Transporte, Sofía Vannelli; la Diputada Nacional por el FRTodos, Débora Galán, y el Gerente de la Línea Mitre, Iván Kildoff, llevaron a cabo el descubrimiento de un Banco Rojo en la estación Vicente López, que tiene como objetivo continuar impulsando y visibilizando los mecanismos y ejes de prevención en materia de violencia de género.

Se trata de un proyecto cultural que busca prevenir, brindar información y sensibilizar sobre la expresión más extrema de este flagelo, que es el femicidio. La idea migró a Argentina por iniciativa de la licenciada y especialista en violencia familiar Elisa Mottini. Ya son más de 400 los bancos rojos en el país. Están en plazas o espacios públicos, y la mayoría lleva escrita la frase: "En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían 'amarlas'".

Al finalizar el descubrimiento, Malena Galmarini detalló: “Agradecemos estar hoy aquí imponiendo este banco rojo. ¿Qué es el banco rojo? No es solamente un banco y un color. Estamos cursando junio y para las mujeres argentinas es sumamente importante. Es el mes del “Ni Una Menos”. Tener estos hitos en las ciudades, sobre todo en los puntos neurálgicos, donde se recuerde todo el tiempo no solamente a las mujeres muertas en manos de sus parejas y ex parejas, sino en manos de la violencia machista. Se trata de llevar adelante políticas públicas para prevenir y alertar a nuestras mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas que no están solas. Que somos muchos los que creemos en una vida sin violencia y que estamos para acompañarlas, para ayudarlas. Que no se queden solas encerradas. Que pidan ayuda. Que se puede salir y tener una vida plena”.

Martín Marinucci, por su parte, expresó: “Una vez más con presencia en una de las tantas estaciones que tenemos en todo nuestro sistema ferroviario con un banco rojo en homenaje a tantas mujeres que han sido asesinadas por quienes decían amarlas, pero sobre todo con un único objetivo que es erradicar la violencia de género. Es hacer que este lugar sea un espacio que lleve a la reflexión que aquellas que estén sufriendo algún tipo de violencia acudan a pedir ayuda y esto no siga sucediendo en nuestro país.

El 1er banco rojo en Argentina fue inaugurado el 22 de noviembre 2017 en el Hospital T. Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires y se están multiplicando por todo el país de la mano de personas comprometidas por la eliminación de las violencias, que adhieran y reúnan los requisitos para su inauguración en su localidad.

Sofía Vannelli, Concejala de Vicente López, expresó la importancia de este tipo de iniciativas de reflexión, alerta y cercanía: “Esto surgió buscando visibilizar la violencia machista, para que la gente que camina la estación reflexione que una mujer muere cada 17 horas. Estos símbolos, como Malena bien decía, son faros que nos invitan a tener presente que si vivimos estas situaciones podemos denunciar y acompañar porque la violencia de género atraviesa a todas las clases sociales. Este banco rojo es simbolizar que no estás sola, que Trenes Argentinos está acompañando con la presencia del Estado y el Ministerio de Transporte con diferentes mecanismos de cercanía”.

En esa misma línea, Iván Kildof agradeció la llegada de esta iniciativa a una estación de la Línea Mitre: “Esta es una iniciativa que lleva adelante Trenes Argentinos con Valeria Fernández a cargo de las políticas de género de la empresa. El objetivo es visibilizar la problemática con la violencia de género. Que se haya elegido la Línea Mitre y esta estación es una muy buena iniciativa para destacar y agradecer”.

Del evento también participaron la Coordinadora General de la Unidad de Políticas de Género y Diversidad de Trenes Argentinos Operaciones, Valeria Fernandez y la Gerenta de Género de ADIFSE, Jimena Bondaruk.

Finalmente, la presidenta de AySA concluyó: “Lo importante hoy acá es dejar un faro, una alerta, entendiendo que si tenés que pedir ayuda, llamá al 144. Y si estás en riesgo llamá al 911”.