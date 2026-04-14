La Justicia ordenó un embargo millonario a FATE por sueldos adeudados a trabajadores despedidos

La medida fue dictada por la Justicia tras el incumplimiento de una orden previa. El monto se acerca a los $3.000 millones y alcanza a 920 trabajadores despedidos.

La Justicia ordenó un embargo millonario contra la empresa FATE en el marco del conflicto con los trabajadores despedidos tras el cierre de la planta de Virreyes, en el partido de San Fernando.

La medida fue dispuesta luego de que la compañía no cumpliera con una orden judicial previa que la obligaba a abonar los salarios de los empleados desvinculados.

El monto del embargo asciende a cerca de 3.000 millones de pesos y alcanza a los haberes adeudados a unos 920 trabajadores, despedidos en febrero cuando la empresa decidió el cierre de la planta.

De acuerdo con la resolución judicial, existía un acuerdo previo entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), en el que FATE se comprometía a no realizar despidos hasta junio de este año. Sin embargo, ese compromiso no se habría cumplido, lo que derivó en la continuidad del conflicto judicial.

La decisión fue adoptada por la jueza Liliana Rodríguez Fernández, titular del Juzgado Laboral N° 17, quien dispuso el embargo para cubrir los salarios hasta el 1° de julio, fecha en la que el acuerdo perdería vigencia.

Hasta el momento, según se desprende del expediente, la empresa mantiene una deuda equivalente a cuatro quincenas salariales.

En paralelo, el conflicto suma otro capítulo político y gremial, ya que el SUTNA impulsa la intervención del Estado bonaerense sobre la planta para garantizar la continuidad productiva. La propuesta plantea una posible ocupación temporánea por parte de la Provincia, con el objetivo de sostener la producción de neumáticos y preservar los puestos de trabajo.