Tigre celebró el 10° aniversario del CAFyS Juan Urionagüena en Los Tábanos

El intendente Julio Zamora participó del festejo por los 10 años del centro de salud junto a vecinos de San José, Los Tábanos y Sagrada Familia. La jornada destacó el rol del espacio como nodo de contención comunitaria y prevención.

El centro de salud CAFyS “Juan Urionagüena”, ubicado en el barrio Los Tábanos, cumplió 10 años de labor ininterrumpida en la atención primaria de la salud. Para conmemorar el aniversario, el Municipio de Tigre organizó una jornada abierta que reunió a vecinos, referentes de organizaciones locales y autoridades municipales.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la celebración junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora. El encuentro incluyó el descubrimiento de una placa alusiva, la plantación de un lapacho donado por el Rotary Club de Tigre —institución que colaboró en la creación del centro en 2016— y una muestra fotográfica que recorrió la trayectoria del establecimiento.

Durante su discurso, el jefe comunal subrayó la importancia de la red de 23 centros asistenciales que cubren el territorio de Tigre. “Estamos rememorando un hecho muy lindo para toda la comunidad. Es muy importante no solamente este centro de salud, sino todos los que están en el municipio, por la atención primaria que brindan y el acompañamiento que realizan a toda la comunidad en materia de prevención, promoción y atención”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, Gisela Zamora destacó el vínculo cotidiano que el espacio mantiene con las familias: “Estos lugares son una brújula para nuestras comunidades. Acá el vecino viene, busca información, consulta sobre lo que necesita y encuentra orientación para las distintas situaciones”.

La coordinadora del CAFyS y trabajadora social, Verónica Granda, hizo hincapié en el enfoque territorial del centro. “La idea de la jornada fue acercar a la comunidad las actividades que realizamos diariamente. Para nosotros, la salud no es solamente atender la enfermedad, sino también todo lo que tiene que ver con los lazos sociales y la contención. Poder acompañar el proceso de vida de las personas es algo muy lindo y queríamos festejarlo en comunidad”, explicó.

La jornada integró a vecinos de los barrios San José, Los Tábanos y Sagrada Familia, quienes participaron de talleres sobre nutrición, movimiento y cuidado personal. Además, se habilitó un muro colaborativo donde los residentes plasmaron mensajes sobre la relevancia del centro para la vida cotidiana en la zona.