Más de 500 bateristas tocaron juntos en Costanera Norte

El festival “Baterías a la Plaza” reunió a más de 500 percusionistas en el Parque Arroyo Vega frente a una multitud. El evento contó con leyendas del rock nacional y un repertorio de clásicos.

En un evento sin precedentes para la Ciudad de Buenos Aires, más de 500 bateristas se reunieron en el Parque Arroyo Vega, en la Costanera Norte, para tocar al unísono frente a una multitud estimada en 10 mil personas. La jornada marcó un récord absoluto para el festival “Baterías a la Plaza”, una iniciativa que ya había visitado otras ciudades del país pero que nunca antes había alcanzado tal escala de participación.

El encuentro, organizado y producido artísticamente por los reconocidos bateristas Jorge Araujo y Sergio Masciotra, logró convocar a músicos de todas las edades y niveles, desde profesionales hasta aficionados, unidos por un repertorio común y vistiendo la camiseta de la selección argentina.

Durante la tarde, los músicos homenajearon a grandes referentes del instrumento e interpretaron clásicos como “Don't stand so close to me” (The Police), “Jump” (Van Halen), “I want to break free” (Queen), "The Power of Love" (Huey Lewis and The News), “You shook me all night long” (AC/DC), “Rezo por vos” (Charly García y Luis Alberto Spinetta), “Puente” (Gustavo Cerati), “Mujer amante” (Rata Blanca), “Rock del gato” (Ratones Paranoicos) y “Un ángel para tu soledad” (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota), además de una versión del Himno Nacional Argentino.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presente en el evento junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, destacó: “Esta es la Ciudad que nos propusimos los porteños, con eventos de primer nivel que muestran nuestra identidad, en lugares seguros y al aire libre".

La jornada contó con la presencia de figuras emblemáticas del rock nacional, entre ellos: Roger Cardero, Fernando Scarcella, Andrea Álvarez, Sebastián Peyceré, Roy Quiroga, Toño Silva, Juan Rodríguez, Walter Sidoti, Carlos Martín, Ian Raiman, Silvana Colagiovanni, Gustavo Rowek, Mariano Franceschelli y Walter Martínez.

Esta coproducción entre el Gobierno porteño y 300 Producciones, que se realiza desde 2022 en ciudades como Mendoza, Trelew y Lanús, tiene como objetivo acercar a la comunidad artística local a experiencias colectivas de gran escala, fomentando la industria creativa y poniendo en valor el espacio público como lugar de encuentro cultural.