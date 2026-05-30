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San Isidro

San Isidro: la cobertura en jardines municipales creció un 25% en dos años

Ramón Lanús Jardín de infantes municipal
Gracias a la implementación de la jornada completa y la apertura de salas de 2 años, la cobertura de vacantes pasó del 54% al 79% en dos ciclos lectivos.

En solo dos años, el Municipio de San Isidro logró un crecimiento del 25% en la cobertura de vacantes en sus jardines de infantes municipales. A través de la apertura de nuevas salas de 2 años y la implementación de la jornada completa, la cobertura saltó del 54% en 2024 al 60% en 2025, alcanzando el 79% en 2026. La gestión local destacó que este proceso se logró mediante una reorganización de los recursos que permitió optimizar la estructura de los establecimientos y absorber con mayor efectividad la demanda.


Según el informe presentado por la Secretaría de Educación, el ritmo de crecimiento fue acelerado: mientras la variación entre 2024 y 2025 fue del 6%, el salto hacia 2026 representó un incremento del 18,8%.



Durante una visita al Jardín 3 de Boulogne, en el marco del Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras, el intendente Ramón Lanús expresó: “Para nuestra gestión, la primera infancia es una prioridad absoluta. Nuestro compromiso es seguir estando cerca de cada jardín, mejorando la infraestructura, garantizando espacios seguros, lúdicos y con los recursos necesarios para que las maestras puedan trabajar tranquilas”.


Uno de los puntos clave del informe es la eficiencia operativa. El aumento de cobertura se produjo paralelamente a una reorganización de la estructura escolar, reduciendo el total de secciones de 96 en 2024 a 73 en 2026. Según explicaron, la política no apuntó a multiplicar aulas, sino a aprovechar mejor cada espacio, con jornadas más largas y una oferta que hoy incluye a los más pequeños desde los 2 años. Además, dos de los cinco jardines que pasaron a jornada completa incorporaron un comedor universal para alcanzar a niños en situación de vulnerabilidad.


En cuanto al desempeño por establecimiento, se destaca la recuperación de instituciones que habían registrado caídas previas. El Jardín 1, que había bajado al 47% en 2025, trepó al 62,9% en 2026. Por su parte, los jardines 3 y 4 registraron las tasas de crecimiento interanual más altas de toda la red, del 28,3% y 34,4% respectivamente, alcanzando coberturas superiores al 82% y 86%. Entre los mejores desempeños, el Jardín 5 alcanzó una cobertura del 98,9% y el Jardín 10 del 97,3%, mientras que el Jardín 11 registró la mayor variación interanual entre 2024 y 2025, con un salto de 44,6 puntos porcentuales.


Estos resultados reflejan el impacto de una política educativa enfocada en ampliar oportunidades desde la primera infancia, acompañando a las familias con más vacantes, jornadas extendidas y mejores condiciones para el aprendizaje. Con una planificación eficiente y una inversión sostenida, San Isidro continúa fortaleciendo su red de jardines municipales para que cada vez más chicos puedan acceder a una educación inicial de calidad.

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