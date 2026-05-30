El PSG venció al Arsenal por penales y es bicampeón de la Champions League

El Paris Saint-Germain de Francia se consagró campeón de la UEFA Champions League por segunda ocasión consecutiva al vencer 4-3 en los penales al Arsenal de Inglaterra, tras igualar 1-1 al cabo de los 120 minutos de juego. La definición, disputada en el Puskas Arena de Hungría, coronó al equipo francés después de un trámite parejo y cargado de tensión.
El comienzo del partido fue favorable al equipo londinense, que a los seis minutos se puso en ventaja a través de Kai Havertz. El alemán aprovechó un rebote, picó al vacío y definió con un potente remate. Para Havertz, este significó su segundo gol en una final de Champions, habiendo sido también el autor del tanto que le dio el título al Chelsea en 2021 ante el Manchester City.
Tras el gol, el Arsenal se replegó en defensa y entregó la posesión al PSG, que comenzó a generar situaciones de peligro hasta lograr el empate a los 20 minutos del segundo tiempo. La igualdad llegó tras una infracción del español Cristhian Mosquera sobre el georgiano Khvicha Kvaratskhelia dentro del área, penal que Ousmane Dembélé transformó en gol con una potente ejecución cruzada.
El encuentro se mantuvo equilibrado hasta el final del tiempo suplementario, con ambos equipos buscando el triunfo pero sin efectividad, lo que derivó en la tanda de penales. En la definición desde los 12 pasos, el PSG fue más preciso: convirtieron Goncalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Beraldo (erró Nuno Mendes). Por el lado del Arsenal, anotaron Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli, mientras que Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes fallaron sus ejecuciones.
SÍNTESIS DEL PARTIDO
- UEFA Champions League - Final
- Estadio: Puskas Arena (Hungría).
- Árbitro: Daniel Siebert (Ale). VAR: Bastian Dankert (Ale).
- Paris Saint-Germain (1)(4): Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.
- Arsenal (1)(3): David Raya; Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Cristhian Mosquera; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martin Odegaard; Leandro Trossard, Kai Havertz y Bukayo Saka. DT: Mikel Arteta.
- Goles: 5m PT Kai Havertz (A), 20m ST Ousmane Dembélé (P).
- Penales (PSG): Convirtieron: Goncalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Beraldo. Erró: Nuno Mendes.
- Penales (Arsenal): Convirtieron: Viktor Gyökeres, Declan Rice, Gabriel Martinelli. Erraron: Eberechi Eze, Gabriel Magalhaes.
- Cambios (ST): 21m Jurriën Timber por Cristhian Mosquera y Viktor Gyökeres por Martin Odegaard, 38m Bradley Barcola por Khvicha Kvaratskhelia (P), Gabriel Martinelli por Leandro Trossard y Noni Madueke por Bukayo Saka (A), 45m Goncalo Ramos por Ousmane Dembélé (P), Eberechi Eze por Kai Havertz y Martín Zubimendi por Myles Lewis-Skelly (A).
- Cambios (1er tiempo extra): 5m Beraldo por Vitinha y Ilya Zabarnyi por Marquinhos (P).