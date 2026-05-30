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Tigre

Se realizó una nueva jornada del programa Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0 en Don Torcuato

Gisela Zamora, junto a la comunidad educativa.
Funcionarios del Municipio de Tigre y la comunidad educativa participaron de una jornada de concientización destinada a promover el respeto y la prevención de violencias en niños, niñas y adolescentes.

En la localidad de Don Torcuato, se llevó adelante un nuevo encuentro del programa “Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0”, una iniciativa organizada por el Municipio de Tigre en conjunto con la inspección de psicología y pedagogía de educación provincial. El objetivo de la jornada es promover los derechos de niños, niñas y adolescentes y trabajar en la prevención de la violencia.


La actividad contó con la presencia de la secretaria de Educación y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, junto a la comunidad educativa. Participaron del encuentro los jardines de infantes N°945 y N°930; la Escuela Primaria N°32; la Escuela Secundaria N°38 y Educación Para Personas Adultas N°747.



“Desde el Municipio de Tigre seguimos impulsando espacios de encuentro y concientización para fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en cada comunidad. Estas jornadas son fundamentales porque permiten trabajar junto a las familias, docentes y estudiantes en la promoción del respeto, la convivencia y la prevención de las violencias”, expresó Gisela Zamora.


La funcionaria agregó: “A través de ‘Todas las Infancias Tenemos Derechos 2.0’ acercamos herramientas y propuestas lúdicas que fomentan el diálogo y la participación, con el compromiso de construir entre todos una sociedad más inclusiva y con más oportunidades para las infancias”.


Durante el encuentro, se desarrollaron propuestas lúdicas y talleres destinados a concientizar a los presentes sobre los derechos de la niñez, el respeto y la prevención de la violencia, integrando a los diferentes niveles educativos de la comunidad.

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