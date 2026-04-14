Crimen en Pilar: mataron a un hombre en una pelea vecinal y hay tres detenidos

La víctima tenía 43 años y fue atacada con un arma blanca en el barrio Güemes. Sospechan que los agresores estaban alcoholizados.

Un hombre de 43 años fue asesinado a cuchilladas durante una pelea vecinal en Pilar y por el crimen hay tres personas detenidas, según confirmaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en el barrio Güemes, en la zona del cruce de Santa Elena y Manuel Anasagasti, donde se desató una discusión que terminó de la peor manera.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, la víctima —identificada como Sergio Cirilo Ayala— fue atacada con un arma blanca en medio del enfrentamiento.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero murió a raíz de las heridas sufridas.

Con los primeros datos reunidos, efectivos de la comisaría 4ª de Pilar avanzaron con la investigación y lograron detener a dos de los sospechosos en las horas posteriores al hecho.

El tercer implicado, de 38 años, fue capturado más tarde durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre Manuel Anasagasti al 200, en el mismo barrio. Del operativo participaron agentes de la seccional y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI).

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que los agresores habrían actuado bajo los efectos del alcohol al momento del ataque.

La causa quedó en manos del fiscal Andrés Rafael Quintana, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2, y fue caratulada de manera provisoria como “homicidio”.