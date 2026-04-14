El PRO bonaerense reunió a su conducción con Mauricio Macri y definió su estrategia rumbo a 2027

Con la presencia de Mauricio Macri, el PRO bonaerense reunió a su conducción, formalizó su nueva estructura interna y definió su estrategia política con la mira puesta en 2027.

El PRO bonaerense reunió a su Consejo Directivo y a la Asamblea con la presencia de Mauricio Macri, en un encuentro donde se trazó un diagnóstico crítico sobre la Provincia de Buenos Aires y se definió la estrategia política del espacio con vistas a 2027.

La jornada fue encabezada por Cristian Ritondo, presidente del PRO Buenos Aires; Soledad Martínez, vicepresidenta primera; y Pablo Petrecca, vicepresidente segundo, junto a más de 50 dirigentes entre intendentes, legisladores y referentes territoriales.

En ese marco, se oficializó la nueva estructura de conducción partidaria, con la designación de María Florencia De Sensi como secretaria general.

Nueva conducción del PRO bonaerense

Mesa Ejecutiva:

Presidente: Cristian Ritondo

Vicepresidenta: Soledad Martínez

Vicepresidente 1°: Pablo Petrecca

Secretaria General: María Florencia De Sensi

Vocal: Agustín Forchieri

Asamblea:

Presidenta: Natalia Villa

Vicepresidente: Martín Yeza

Vicepresidente 1°: Mauricio Vivani

Secretaria: Gisela Caputo

Secretario: Pablo Torello

Durante el encuentro, Ritondo planteó que la Provincia —que concentra cerca del 40% de la población del país— arrastra problemas estructurales vinculados a la inseguridad, el sistema educativo, la salud, la infraestructura y la presión impositiva.

“Si la Provincia de Buenos Aires no cambia, la Argentina no va a poder cambiar”, sostuvo, y fijó como objetivo “construir una alternativa sólida y ganadora para 2027”.

Mauricio Macri, por su parte, enmarcó la reunión como una definición de rumbo político y destacó la necesidad de “recuperar la capacidad de soñar” y de “hacer que las cosas mejoren”. También planteó el contraste de gestión: “Donde gobernamos, la gente vive mejor”.

En la misma línea, Soledad Martínez reforzó el perfil de gestión del espacio y aseguró que los intendentes del PRO “ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor”, con el objetivo de “volver a gobernar la provincia”.

Durante la jornada también expusieron los intendentes Juan Ibarguen, Jorge Etcheverry, Juan Fiorini, María José Gentile y Marcelo Matzkin, quienes detallaron los desafíos de gestión en el territorio. Matzkin sintetizó esa visión: “Con el gobierno provincial poniéndonos palos en la rueda, nosotros gobernamos igual y llevamos soluciones a los vecinos”.

El cierre estuvo a cargo de María Florencia De Sensi, quien remarcó la importancia de la unidad interna: “Somos un equipo unido, con una misma dirección. Sin unidad no hay futuro político”.

Con este encuentro, el PRO bonaerense buscó consolidar una línea política común basada en diagnóstico crítico, organización interna y proyección electoral hacia 2027.