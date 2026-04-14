Running Fest en Tigre: cómo participar del evento gratuito y solidario en Camino de los Remeros

La jornada será el 25 de abril en Camino de los Remeros, con inscripción gratuita y actividades deportivas, música y propuestas al aire libre.

El próximo sábado 25 de abril, Tigre será sede de una propuesta distinta: el Running Fest, un evento gratuito que combina deporte, actividades al aire libre y un objetivo solidario en el Camino de los Remeros, junto al río.

La jornada se desarrollará de 8:30 a 18:00 en el predio de Remeros Brickell y está abierta al público con inscripción previa y cupos limitados.

El evento tiene un fin solidario: colaborar con un kit escolar para alumnos de la Escuela María de Guadalupe, una institución de Las Tunas, General Pacheco, que fue reconocida a nivel internacional por su trabajo de integración social.

La propuesta apunta a reunir a vecinos y participantes en una experiencia no competitiva que incluye running, entrenamiento funcional, yoga, charlas de salud, música en vivo y gastronomía.

Cómo participar del Running Fest

La inscripción es gratuita y puede realizarse online. Los primeros 200 inscriptos recibirán un kit de entrenamiento con remera, mochila y regalos de sponsors.

Link de inscripción

Durante el día, el cronograma incluye actividades deportivas y recreativas a lo largo de toda la jornada, desde el inicio con entrenamiento y running, hasta propuestas como stretching, almuerzo, tai chi junto al río, charlas de alimentación saludable y yoga al atardecer.

El evento es organizado por el Rotary Club y Brickell Developers, con el acompañamiento de la Maratón Ciudad de Tigre, y contará con la coordinación de FLAMA Training junto a distintos especialistas en bienestar.

Además del carácter deportivo, la iniciativa busca poner en valor el entorno del Camino de los Remeros, uno de los espacios verdes más utilizados en la zona para la actividad física, con senderos, bicisendas y cercanía al río.

El Running Fest se presenta como una propuesta abierta, recreativa y solidaria, pensada para disfrutar del espacio público y colaborar con una causa educativa.