Lanzaron una nueva edición del Proyecto Innovación para escuelas técnicas de Tigre

La iniciativa convoca a alumnos del último año a desarrollar propuestas durante todo el ciclo lectivo, que luego serán evaluadas por empresarios y profesionales.

Estudiantes de escuelas técnicas de Tigre participarán de una nueva edición del Proyecto Innovación, una iniciativa que propone desarrollar ideas durante todo el año y vincular la formación educativa con el mundo productivo.

El lanzamiento se realizó en el Rotary Club Tigre, con la participación de directivos de distintas instituciones, en una edición que suma también al Instituto Don Orione de Victoria, en el partido de San Fernando.

En total, serán siete las escuelas participantes: la EEST N° 2 Ricardo Rojas, la EEST N° 5 Tigre, la EEST N° 1 El Talar, la Escuela Henry Ford, la EEST N° 4 de Don Torcuato, la EEST N° 3 de Benavídez y el Instituto Don Orione.

Durante el ciclo lectivo, los alumnos del último año trabajarán en el desarrollo de un proyecto propio, que deberá incluir tanto la idea como su implementación. Al finalizar, presentarán sus propuestas ante un jurado integrado por empresarios y profesionales, que evaluará aspectos como el impacto, la factibilidad y la proyección.

El programa apunta a fomentar la innovación, el trabajo en equipo y el desarrollo tecnológico, además de generar vínculos concretos entre las escuelas y el sector productivo.

En la presentación, el socio del Rotary Club Tigre, Adrián Rembado, explicó la dinámica del proyecto: “Los alumnos del último año de secundaria técnica trabajarán durante todo el ciclo lectivo en el desarrollo de un proyecto innovador. Al finalizar, presentarán la documentación y los resultados de sus propuestas ante un jurado integrado por empresarios y profesionales de la región”.

Por su parte, el presidente de la institución, Oscar Scotto, señaló: “Con este proyecto buscamos tender puentes entre los jóvenes y el mundo productivo, promoviendo no solo la innovación, sino también valores como el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad”.

La iniciativa también busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico, acompañar emprendimientos y dar visibilidad al trabajo de docentes que promueven el espíritu emprendedor en las aulas.