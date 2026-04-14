Sebastián Rovira lanzó un mapa interactivo para que vecinos de Tigre carguen reclamos

La herramienta permite cargar baches, basura o luminarias rotas con ubicación exacta y fotos, con el objetivo de visibilizar problemas y exigir respuestas.

En Tigre se presentó una nueva herramienta digital que apunta a visibilizar problemas cotidianos en los barrios. Se trata de un mapa interactivo donde los vecinos pueden cargar reclamos y ubicar con precisión situaciones como baches, basura o falta de iluminación.

La iniciativa, llamada “Dónde está el Intendente” (Dondeestaelintendente.com), permite marcar el punto exacto del inconveniente y sumar fotos o descripciones, generando un registro público de los reclamos.

El sistema fue impulsado por el concejal Sebastián Rovira, del espacio Fuerza Tigre, y busca centralizar denuncias sobre distintos problemas urbanos, desde infraestructura deteriorada hasta cuestiones de seguridad.

Según se explicó, la plataforma está abierta a cualquier vecino que quiera registrar una situación en su barrio, con el objetivo de dar visibilidad a los reclamos y generar presión para su resolución.

Entre los principales usos se destacan la carga de baches, acumulación de residuos, luminarias rotas o hechos de inseguridad, aunque la herramienta permite reportar cualquier problemática local.

Rovira, de 25 años, es actualmente el concejal más joven de la provincia de Buenos Aires y viene de imponerse en la última elección local. Desde su espacio plantean que el mapa busca ordenar la información dispersa y exponer públicamente los reclamos no resueltos.

La iniciativa se suma a otras herramientas digitales que buscan canalizar demandas vecinales, aunque en este caso con un enfoque abierto y visible para cualquier usuario.