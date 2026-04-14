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Política / Tigre

Sebastián Rovira lanzó un mapa interactivo para que vecinos de Tigre carguen reclamos

Sebastián Rovira lanzó un mapa interactivo para que vecinos de Tigre carguen reclamos
La herramienta permite cargar baches, basura o luminarias rotas con ubicación exacta y fotos, con el objetivo de visibilizar problemas y exigir respuestas.

En Tigre se presentó una nueva herramienta digital que apunta a visibilizar problemas cotidianos en los barrios. Se trata de un mapa interactivo donde los vecinos pueden cargar reclamos y ubicar con precisión situaciones como baches, basura o falta de iluminación.


La iniciativa, llamada “Dónde está el Intendente” (Dondeestaelintendente.com), permite marcar el punto exacto del inconveniente y sumar fotos o descripciones, generando un registro público de los reclamos.



El sistema fue impulsado por el concejal Sebastián Rovira, del espacio Fuerza Tigre, y busca centralizar denuncias sobre distintos problemas urbanos, desde infraestructura deteriorada hasta cuestiones de seguridad.


Según se explicó, la plataforma está abierta a cualquier vecino que quiera registrar una situación en su barrio, con el objetivo de dar visibilidad a los reclamos y generar presión para su resolución.


Entre los principales usos se destacan la carga de baches, acumulación de residuos, luminarias rotas o hechos de inseguridad, aunque la herramienta permite reportar cualquier problemática local.


Rovira, de 25 años, es actualmente el concejal más joven de la provincia de Buenos Aires y viene de imponerse en la última elección local. Desde su espacio plantean que el mapa busca ordenar la información dispersa y exponer públicamente los reclamos no resueltos.


La iniciativa se suma a otras herramientas digitales que buscan canalizar demandas vecinales, aunque en este caso con un enfoque abierto y visible para cualquier usuario.

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