Malena Galmarini y Alberto Descalzo recorrieron una obra que beneficiará a 6.000 vecinos de Ituzaingó

La presidenta de AySA y el Intendente de Ituzaingó visitaron la obra “Red Secundaria de Agua - Ituzaingó 3B”, que estará finalizada en marzo del 2021 y beneficiará a 6.000 vecinos y vecinas de la localidad.

En la recorrida que hicieron por la obra mantuvieron diálogo con vecinos y vecinas que les transmitieron las problemáticas y necesidades del barrio. En ese contexto, se firmó un convenio marco para el trabajo conjunto entre AySA y el municipio para la ejecución y el desarrollo de más obras de agua y cloaca.

Al finalizar el encuentro, Malena Galmarini manifestó: “Somos conscientes de que a toda el área metropolitana de Buenos Aires le faltan muchos servicios esenciales. Por eso a mi me gusta recorrer las obras y hablar, no solamente con quienes llevan adelante la gestión cotidiana, que son los intendentes y los concejales, sino también con las empresas contratistas, con los trabajadores y las trabajadoras que están poniendo el cuerpo frente a la pandemia para no parar estas obras. Son muy esenciales para reactivar la economía y, como dice nuestro Presidente Alberto Fernández, poner a la Argentina de pie”.

Por su parte, Descalzo expresó: “Para nosotros es más que importante que el Conurbano tenga cloaca y agua corriente, teniendo en cuenta que hay municipios muy atrasados respecto a este servicio esencial. La gente se pone muy contenta de que llegue la cloaca, de que llegue el agua corriente, y en eso estamos trabajando con AySA, con Malena, que está siempre presente y nos incentiva a que estas obras se hagan rápidamente, para poder darle solución y servicio a la gente”.

Por último, Galmarini concluyó: “Hace treinta años que en este barrio esperaban que pasara el agua, todavía están esperando que pase la cloaca; por eso también es importante el colector cloacal que estamos trayendo hasta este sector para poder terminar de armar las redes secundarias y que los servicios de agua y de cloaca sean una realidad y que la gente pueda conectarse. No que pase el caño por la puerta, sino que puedan, de verdad, disfrutar del agua segura, limpia y potable. Esto no es solo cuidar la salud y mejorar la calidad de vida, es también cuidar el medio ambiente”.

También estuvieron presentes concejales del Frente Renovador como Roberto Rocha, Silvia Castillo y Carlos Acuña. Desde el Municipio se contó con la presencia de Martín Rossi, Secretario de Planificación, y Pablo Piana, Presidente del HCD.