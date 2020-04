COVID-19 - “No estábamos preparados”

"La gran conclusión para el mundo es que simplemente no está listo", "Amigos, esta es una epidemia en rápido aumento en diferentes lugares que tenemos que enfrentar súper rápido para prevenir una pandemia", dijo el Dr. Bruce Aylward, médico y experto en salud pública de la Organización Mundial de la Salud, pocas horas después de desembarcar en Ginebra de su viaje a China el 25 de febrero de 2020.

Coronavirus - "No estábamos preparados"

Ni los países ni las empresas estaban preparados para una epidemia que rápidamente se convirtió en pandemia.

Muchas empresas están luchando para hacer frente a los desafíos que enfrentamos actualmente, en parte debido a la atención limitada que se le dio a la Gestión de Riesgos y la Continuidad del Negocio en el pasado.

Si bien no se puede predecir el impacto de un riesgo, las organizaciones deberían prepararse con anticipación para ese impacto.

Si analizamos la última encuesta de Aon Empower Results 2019, realizada a más de 2.600 gerentes de riesgo de 33 industrias (pequeñas, medianas y grandes) en 60 países, podemos visualizar que los Risk Manager calificaron como principal riesgo la desaceleración económica / recuperación lenta, en la 4ta. posición los riesgos de interrupción del negocio, en la 20ma. posición las fallas de la cadena de suministros, en la 32da. posición el ausentismo de los trabajadores y en 60ma. posición los riesgos pandémicos y crisis de salud.

Puede suceder que para muchos directivos de empresas la crisis actual fue sorpresiva, inesperada e imprevista, pero para los Risk Manager los riesgos extremos de pandemia y las crisis de salud deben formar parte de sus procesos de apreciación y tratamiento de los riesgos.

En 2015, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, subió a un escenario de TED Talk, en la ciudad de Vancouver – Canadá, y anticipo que la siguiente gran amenaza para la humanidad no sería una guerra sino una pandemia.

“No habrá misiles sino microbios”. Justo lo que está sucediendo en la actualidad con COVID-19.

"Puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida", comentaba el empresario.

"Cuando yo era chico el desastre más temido era vivir una guerra nuclear -recordó-. Hoy la mayor catástrofe mundial es una pandemia. Si algo va a matar a más de diez millones de personas en las próximas décadas será un virus muy infeccioso, mucho más que una guerra.”

“No estamos preparados” - Bill Gates

También mencionó los desastres económicos que una epidemia internacional podría ocasionar los cuales serían no menos de tres billones de dólares y millones de muertes. En aquel momento instó que el tema de la salud ante una pandemia debía ser prioridad sin necesidad de entrar en pánico. "Si empezamos ahora, estaremos listos", fue la frase con la que culminó su charla.

Algunas organizaciones habían desarrollado sistemas de gestión de riesgos que tenían como objetivo cumplir con las regulaciones o, sus Juntas Directivas no habían mostrado el compromiso y liderazgo necesario para la eficiencia de su modelo. En estas empresas las estrategias no tenían en cuenta o no estaban alineadas con la apreciación de riesgos provenientes del contexto interno y externo.

El mundo corporativo va a ser muy diferente después de la pandemia del covid-19.

A partir de la crisis de coronavirus las organizaciones cambiaran algunos procesos y los que fueron definidos como de contingencia (teletrabajo, reuniones virtuales, etc.) van a tener otra connotación e importancia. Las empresas no solo se concentrarán en sus productos y servicios, sino que le darán más importancia a la gestión integral de riesgos.

El seguimiento y el control de los riesgos no se limitará solamente al contexto interno de la empresa, sino que el escaneado constante del contexto externo de las organizaciones va a ser el termómetro anticipatorio de lo que podría llegar a suceder e impactar en la organización.

Las empresas han ampliado sus definiciones de continuidad del negocio y la apreciación de los riesgos en base al contexto actual. Seguramente los riesgos pandémicos y crisis de salud ya no van a estar en la 60ma. posición, en cuanto a su criticidad para la organización, sino mucho más cerca de los ciberataques que estaban en la 3ra posición. Después de todo ambas son amenazas globales que tratan con incógnitas desconocidas. “Hay incógnitas conocidas. Es decir, hay cosas que sabemos que no sabemos. Pero también hay incógnitas desconocidas que no sabemos que no sabemos ". Donald Rumsfeld.

Las incógnitas desconocidas que no sabemos que no sabemos son las nuevas averiguaciones que tenemos que descubrir, porque en ellas encontraremos los riesgos y las ventajas competitivas. Y muchas veces no sabemos que no lo sabemos, porque simplemente no hemos efectuado las preguntas adecuadas a los expertos adecuados.

Jacinto Santiago Gonzalez, PECB Certified Trainer & Executive Coach. Governance, Business Continuity, Risk Manager, and Compliance.

https://www.linkedin.com/in/jacinto-santiago-gonzalez/