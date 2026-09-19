Scaloni abrió la puerta a los jóvenes de la Selección y habló de su futuro

Lionel Scaloni habló por primera vez después del Mundial 2026 y anticipó que los próximos amistosos servirán para darle oportunidades a jugadores jóvenes, mientras mantiene en suspenso su continuidad.

Lionel Scaloni habló por primera vez después del Mundial 2026 y anticipó que los próximos amistosos de la Selección argentina estarán marcados por la aparición de nuevos jugadores. El entrenador también dejó en suspenso su continuidad, ya que su contrato vence a fin de año.

En diálogo con el canal asiático “MiGu”, y en la previa de la nueva fecha FIFA, Scaloni explicó que se abre una etapa para observar a los futbolistas jóvenes que vienen reclamando un lugar.

“Realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los partidos que vienen; darles la oportunidad para que puedan sumarse a nuestra idea de juego”, sostuvo.

El técnico amplió esa definición y señaló: “Ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta”.

La renovación del plantel aparece así como uno de los ejes de los próximos compromisos. Scaloni también reconoció que será difícil volver a reproducir el nivel de identificación alcanzado por el equipo en los últimos años.

“A partir de ahora no va a ser fácil repetir algo así en cuanto al contagio y la identificación con la gente”, afirmó, aunque inmediatamente aclaró: “Lógicamente lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante”.

La frase no aportó mayores indicios sobre su futuro al frente de la Selección argentina, en momentos en que su vínculo contractual finalizará a fin de año.

La diferencia entre Qatar 2022 y el Mundial 2026

Al recordar la última Copa del Mundo, Scaloni también marcó diferencias entre la preparación que tuvo el equipo para Qatar 2022 y la que afrontó en 2026.

“Esta vez llegamos con lo justo”, reconoció el entrenador, en contraste con lo sucedido cuatro años atrás: “Al anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales”.

Según explicó, esa situación obligó al cuerpo técnico a tomar decisiones diferentes durante el torneo.

“Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior. Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol”, expresó.

En esa línea, defendió las decisiones tomadas durante el Mundial y remarcó que todos los futbolistas que tuvieron participación llegaron a esa instancia por sus propios méritos.

“Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen”, concluyó.

Los próximos amistosos de la Selección

La Selección argentina tendrá tres partidos durante la próxima fecha FIFA. El primero será el 30 de septiembre, cuando enfrentará a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el equipo jugará dos encuentros en el Estadio Monumental: el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 de octubre frente a Benín.

Los tres compromisos serán el escenario en el que Scaloni buscará observar a los jóvenes que, según sus propias palabras, están reclamando una oportunidad para incorporarse a la idea de juego de la Selección.