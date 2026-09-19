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Policiales / Tigre

Ricardo Rojas: chocó contra una estación de servicio y uno de los ocupantes tenía pedido de captura

Chocó contra una estación de servicio y uno de los ocupantes era buscado por la Justicia
Un automóvil con cinco ocupantes fue seguido por el Centro de Operaciones Tigre (COT) tras ser detectado realizando maniobras peligrosas en Ricardo Rojas. Tras el choque, uno de los pasajeros quedó detenido.

Un automóvil con cinco ocupantes chocó contra una estación de servicio en Ricardo Rojas luego de ser detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) mientras realizaba maniobras peligrosas. Tras el impacto, uno de los pasajeros fue detenido al comprobarse que tenía un pedido de captura vigente.


El episodio ocurrió durante la madrugada. Desde la central de monitoreo se alertó a un móvil que comenzó a seguir al vehículo para identificar a quienes viajaban en su interior.


Minutos después, el conductor perdió el control del rodado y terminó impactando contra una estación de servicio mientras circulaba a alta velocidad.


Tras el choque, los cinco ocupantes quedaron atrapados. Al ingresar sus datos al sistema, los agentes constataron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente por un ilícito cometido en el Municipio de San Martín.


El hombre fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los otros cuatro ocupantes fueron derivados a un hospital.


Del operativo participaron agentes del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bomberos voluntarios, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y personal de la Dirección General de Tránsito (DGT).

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