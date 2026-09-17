edición 8236 - visitas hoy 57929

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro: el Hospital Materno Infantil ratificó su categoría de Alta Complejidad

San Isidro: el Hospital Materno Infantil ratificó su categoría de Alta Complejidad
La Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica mantuvo la categoría de Alta Complejidad en la evaluación nacional de 2026, que también registró una mejora en la cobertura mediante el Certificado Único Oncopediátrico.

El porcentaje de pacientes de la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de San Isidro que necesitó ser compartido o derivado a otras instituciones pasó del 30% al 12% durante el período 2024-2025.


El dato surge de la Reestratificación 2026 realizada por la Dirección Nacional del Cáncer, que además ratificó al servicio dentro de la categoría de Alta Complejidad en todos los grupos de patologías evaluados.


La evaluación incluyó leucemias y linfomas, tumores sólidos, tumores óseos, retinoblastoma y tumores hepáticos. En las cinco áreas, la unidad mantuvo la clasificación de Alta Complejidad.


La misma evaluación registró otro cambio en el funcionamiento del servicio: la cobertura mediante el Certificado Único Oncopediátrico (CUOP) pasó del 93% al 96%.


Desde el Servicio de Hematología y Oncología Infantil, la Dra. Lorena Morán comunicó los resultados a las autoridades del hospital. "Compartimos estos resultados que reflejan un servicio de alta complejidad en cuanto al tratamiento de patologías hemato-oncológicas".


Una atención articulada dentro del hospital


La unidad desarrolla su actividad junto con la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, que trabaja dentro del hospital en el acompañamiento de los pacientes y sus familias.


La articulación entre el cuerpo médico, técnico y de enfermería y la Fundación permite brindar tratamiento médico gratuito, además de contención psicológica y asistencia social.


El resultado de la evaluación también deja planteadas las próximas líneas de trabajo del servicio: fortalecer la atención en red, profundizar la asistencia especializada para adolescentes y jóvenes adultos (AYA), mantener la capacitación del equipo profesional e incorporar equipamiento con tecnología de punta.


El Hospital Materno Infantil "Dr. Carlos Arturo Gianantonio" es un centro público municipal de atención pediátrica de San Isidro. La Fundación María Cecilia brinda tratamiento médico e integral gratuito a niños con cáncer y trabaja de manera articulada con el sistema de salud pública dentro de la institución.

Últimas Noticias

Kreplak recibió a la ministra de Salud de Uruguay para intercambiar experiencias sanitarias
Kreplak recibió a la ministra de Salud de Uruguay para intercambiar experiencias sanitarias
Tigre reforzó la asistencia en discapacidad con la entrega de elementos ortopédicos
Tigre reforzó la asistencia en discapacidad con la entrega de elementos ortopédicos
FATE: la Justicia ordenó desalojar la planta de San Fernando y el SUTNA convocó a los trabajadores
FATE: la Justicia ordenó desalojar la planta de San Fernando y el SUTNA convocó a los trabajadores
San Fernando sorteará 44 viviendas y reabrió la inscripción hasta el 19 de septiembre
San Fernando sorteará 44 viviendas y reabrió la inscripción hasta el 19 de septiembre
Tigre: más de 500 alumnos participaron de la Gala de Danza Jazz en la UTN de General Pacheco
Tigre: más de 500 alumnos participaron de la Gala de Danza Jazz en la UTN de General Pacheco
Tigre: el Concejo Deliberante reconoció a los campeones mundiales de Tango Pista Seniors
Tigre: el Concejo Deliberante reconoció a los campeones mundiales de Tango Pista Seniors