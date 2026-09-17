San Isidro: el Hospital Materno Infantil ratificó su categoría de Alta Complejidad

La Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica mantuvo la categoría de Alta Complejidad en la evaluación nacional de 2026, que también registró una mejora en la cobertura mediante el Certificado Único Oncopediátrico.

El porcentaje de pacientes de la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de San Isidro que necesitó ser compartido o derivado a otras instituciones pasó del 30% al 12% durante el período 2024-2025.

El dato surge de la Reestratificación 2026 realizada por la Dirección Nacional del Cáncer, que además ratificó al servicio dentro de la categoría de Alta Complejidad en todos los grupos de patologías evaluados.

La evaluación incluyó leucemias y linfomas, tumores sólidos, tumores óseos, retinoblastoma y tumores hepáticos. En las cinco áreas, la unidad mantuvo la clasificación de Alta Complejidad.

La misma evaluación registró otro cambio en el funcionamiento del servicio: la cobertura mediante el Certificado Único Oncopediátrico (CUOP) pasó del 93% al 96%.

Desde el Servicio de Hematología y Oncología Infantil, la Dra. Lorena Morán comunicó los resultados a las autoridades del hospital. "Compartimos estos resultados que reflejan un servicio de alta complejidad en cuanto al tratamiento de patologías hemato-oncológicas".

Una atención articulada dentro del hospital

La unidad desarrolla su actividad junto con la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, que trabaja dentro del hospital en el acompañamiento de los pacientes y sus familias.

La articulación entre el cuerpo médico, técnico y de enfermería y la Fundación permite brindar tratamiento médico gratuito, además de contención psicológica y asistencia social.

El resultado de la evaluación también deja planteadas las próximas líneas de trabajo del servicio: fortalecer la atención en red, profundizar la asistencia especializada para adolescentes y jóvenes adultos (AYA), mantener la capacitación del equipo profesional e incorporar equipamiento con tecnología de punta.

El Hospital Materno Infantil "Dr. Carlos Arturo Gianantonio" es un centro público municipal de atención pediátrica de San Isidro. La Fundación María Cecilia brinda tratamiento médico e integral gratuito a niños con cáncer y trabaja de manera articulada con el sistema de salud pública dentro de la institución.