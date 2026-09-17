Tigre: el Concejo Deliberante reconoció a los campeones mundiales de Tango Pista Seniors

Marcela Pilatti y Aldo Romero fueron distinguidos como invitados especiales durante una nueva jornada de “Honorable Tango, La Milonga del Concejo”, tras consagrarse campeones mundiales de Tango Pista Seniors 2026.

Marcela Pilatti y Aldo Romero, campeones mundiales de Tango Pista Seniors 2026, fueron reconocidos como invitados especiales durante una nueva jornada de “Honorable Tango, La Milonga del Concejo”, el ciclo que se realiza los miércoles en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre.

La pareja recibió una distinción por su trayectoria y por su participación en la celebración del tango. Además, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre declaró de Interés Legislativo su presencia durante la actividad.

Antes de la competencia “Honorable Pareja”, el presidente del Concejo, Miguel Escalante, y la concejal y referente de la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Tigre, Marilina Silva, entregaron reconocimientos a los bailarines que participaron como jurados durante la jornada.

Una pareja que nació en un Campeonato Mundial

La historia de Pilatti y Romero comenzó en agosto de 2024, cuando ambos se conocieron durante el Campeonato Mundial de Tango. En aquella oportunidad participaban con diferentes parejas en la categoría Tango Salón.

Tiempo después, en el Salón Marabú, Marcela le propuso a Aldo presentarse juntos en la siguiente edición del campeonato. A partir de allí participaron en distintas competencias en el interior del país hasta llegar nuevamente al Campeonato Mundial de Tango de Buenos Aires.

En esa instancia alcanzaron la consagración internacional como Campeones del Mundo de Tango Pista Seniors 2026.

La participación de la pareja en “Honorable Tango, La Milonga del Concejo” permitió compartir su experiencia con bailarines y vecinos y puso en primer plano el recorrido detrás de una consagración internacional en una disciplina vinculada con la identidad cultural de la comunidad.