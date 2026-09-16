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Tigre

Tigre Photo Fest: comienza la octava edición con tres días de fotografía y actividades gratuitas

Museo de Arte Tigre
El festival se realizará del jueves 17 al sábado 19 de septiembre con actividades en el Museo de la Reconquista, el Honorable Concejo Deliberante y el Museo de Arte de Tigre (MAT).

La octava edición del Tigre Photo Fest comenzará este jueves y se extenderá hasta el sábado 19 de septiembre con tres jornadas dedicadas a la fotografía, muestras, presentaciones, conversatorios y espacios de encuentro en distintos puntos de Tigre.


Con acompañamiento del Municipio, el festival tendrá actividades en el Museo de la Reconquista, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y el Museo de Arte de Tigre (MAT). La programación se realiza en el marco del Día del Fotógrafo y todas las propuestas son de acceso libre y gratuito, con inscripción previa.


Tres jornadas en distintos espacios de Tigre


La apertura será el jueves 17, de 17 a 21, en el Museo de la Reconquista, ubicado en Av. Liniers 818. La jornada no se suspenderá por lluvia.


El programa contempla la presentación de “pasares”, una instalación fotográfica vinculada con lo autobiográfico, a cargo de Bárbara Prajs, además de la proyección de la Selección Oficial de Ensayos Fotográficos de la Convocatoria Abierta.


También habrá una disertación sobre fotografía estenopeica con Gustavo Ciancio y una charla de autor titulada “Territorio efímero”, a cargo de Carlos Furman, dedicada a la fotografía escénica y teatral.


El viernes 18, de 17 a 21, las actividades se trasladarán al Honorable Concejo Deliberante, en Av. Paseo Victorica 902. Allí se inaugurará oficialmente la muestra fotográfica “Esquina y Penumbras”, de Guillermo Kirsch.


La programación continuará con una presentación especial sobre los Sony World Photography Awards y el ensayo documental, junto a Julián Cabral, finalista en Londres.


La jornada también incluirá la presentación de la obra colectiva “Entre Retratos”, de la ONG Yo También, y el conversatorio central “Trayectoria y memoria testimonial”, con Eduardo Longoni.


El cierre será en el Museo de Arte de Tigre


El sábado 19 será la última jornada del festival, de 12 a 19.30, en el Museo de Arte de Tigre (MAT), ubicado en Av. Paseo Victorica 972.


A las 12 se inaugurará una muestra colectiva con una intervención sobre el edificio del museo. Entre las 14 y las 19 funcionará además el Espacio Fotolibros, con feria, editoriales, publicaciones de fotografía de autor y proyectos colectivos.


La propuesta incluirá el Fotolibro Rodante, con una selección de editoriales latinoamericanas y autores autopublicados bajo la curaduría de Laura Lavergne; Arte x Arte Editorial, con su catálogo y publicaciones especializadas; y Proyecto Calle, con libros y archivo fotográfico.


Entre las 14 y las 18 también funcionará el Espacio UNSAM, donde alumnos de la Licenciatura en Fotografía de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín presentarán trabajos vinculados con fotografía y materialidades.


Durante la tarde habrá además presentaciones de libros y conversatorios de autor. Proyecto Calle presentará la colección Fotozines Itinerantes y novedades editoriales con Guillermo Galinetti; Soledad Borches presentará el fotolibro Mañana, otra flor; y 14 Toneladas Editorial presentará su sello y el libro Error 404, de Esteban Baga, a cargo de Javier Gramuglia.


A las 17 se realizará una mesa especial de rescate y memoria dedicada al Archivo Annemarie Heinrich, con Alicia Sanguinetti y su equipo.


El cierre del Tigre Photo Fest está previsto para las 19.30.


La inscripción a las actividades es libre y gratuita.

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