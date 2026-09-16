San Isidro: el Concejo convalidó un convenio de cooperación con la Ciudad de Buenos Aires

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y contempla actividades conjuntas en áreas como cultura, educación, turismo, deporte, ciencia, economía y emprendedurismo.

El Concejo Deliberante de San Isidro convalidó por amplia mayoría un convenio de cooperación entre el Departamento Ejecutivo y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá una vigencia de dos años y permitirá desarrollar acciones conjuntas en distintas áreas.

El acuerdo contempla el intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico, deportivo, turístico y emprendedor entre ambas jurisdicciones, además de la realización de muestras, espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos, seminarios y actividades de capacitación.

La aprobación se produjo durante la 14° Sesión Ordinaria de 2026 del cuerpo legislativo local.

Qué contempla el convenio

Entre las iniciativas previstas se encuentran la organización conjunta de muestras y exposiciones, espectáculos, conferencias, seminarios y eventos, además del dictado de talleres y cursos de capacitación.

El objetivo establecido en el acuerdo es fortalecer los vínculos institucionales entre San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires a través del intercambio y la cooperación en diferentes áreas.

Reconocimiento a representantes de CASVA

Durante la misma sesión, el Concejo reconoció a integrantes de la delegación de patinaje artístico del Club Atlético Social Villa Adelina (CASVA) por su actuación en el Campeonato Panamericano 2026.

Fueron distinguidos Brunella Pullisic, Luz Saavedra y Alex Morinigo, campeones panamericanos; Helena Starek y Guadalupe Bodani, subcampeonas en la categoría Novatos; y Micaela Díaz Tombessi, quien obtuvo la medalla de bronce en esa misma categoría.

El reconocimiento también alcanzó a la profesora María Belén Facciorusso, por su desempeño como entrenadora.

La Escuela Secundaria N° 5 se transformó en técnica

Por otra parte, el cuerpo legislativo expresó su beneplácito por la transformación de la Escuela de Educación Secundaria Nº 5 en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 5 de San Isidro.

La modificación amplía la oferta de educación técnica en el distrito y, según lo expresado durante la sesión, genera nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan formarse, desarrollar herramientas para su futuro e incorporar conocimientos vinculados al mundo del trabajo.