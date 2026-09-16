Una pizzería de Villa Adelina abrió un nuevo local y sumó 22 trabajadores

Crosta Pizza inauguró un local en Av. de Mayo y realizó la búsqueda de personal mediante la Oficina de Empleo de San Isidro. Ramón Lanús recorrió el establecimiento.

La apertura de un nuevo local de Crosta Pizza en Villa Adelina generó 22 puestos de trabajo, con la incorporación de personal a través de la Oficina de Empleo de San Isidro. El establecimiento funciona sobre la avenida de Mayo y forma parte de la expansión comercial y gastronómica de ese corredor.

El intendente Ramón Lanús recorrió las instalaciones y conversó con los responsables del emprendimiento familiar y con parte de los trabajadores incorporados a partir de la apertura.

“Queremos que cada vez más comerciantes y emprendedores elijan invertir y crecer en San Isidro. Nuestro trabajo es acompañarlos, facilitar los procesos y lograr que esas inversiones también se traduzcan en más oportunidades para nuestros vecinos”, señaló Lanús.

La incorporación de los 22 trabajadores estuvo vinculada con la intervención de la Oficina de Empleo municipal, que centralizó la recepción de currículums, la búsqueda de perfiles y parte del proceso de selección.

Durante la recorrida, el intendente también conoció el caso de una madre que había sido acompañada por el programa municipal 1000 Días y que accedió al puesto formal a partir de esta articulación.

El acompañamiento a la inversión privada

La llegada de Crosta Pizza fue acompañada por la Dirección General de Producción mediante Punto PyME, programa que realizó el seguimiento del proyecto y articuló las gestiones necesarias con distintas áreas municipales.

Entre ellas estuvieron la Agencia de Control de San Isidro (ACSI) y la Oficina de Empleo, con el objetivo de coordinar los trámites vinculados con la instalación del emprendimiento.

El programa también ofrece orientación para el acceso a líneas de crédito vigentes mediante la articulación con entidades financieras y organismos públicos. Además, contempla asistencia para procesos de transformación digital y vinculación con cámaras empresarias locales.

La apertura del local incluyó mejoras edilicias y trabajos sobre la vereda. Según el Municipio, la intervención se suma a la renovación del entorno de la avenida de Mayo, un corredor comercial y gastronómico de Villa Adelina. Los fundadores de la marca, además, tienen arraigo en el partido.

Un modelo que ya se aplicó con otra empresa

La búsqueda de personal para Crosta Pizza se realizó mediante un esquema que el Municipio ya había utilizado recientemente con otras empresas del sector alimenticio.

En ese antecedente, Mostaza incorporó a 40 jóvenes de San Isidro para su nueva sucursal ubicada en avenida Centenario y Alsina, también mediante la articulación de la Oficina de Empleo.

A través de estos mecanismos de intermediación laboral, la gestión municipal busca facilitar los procesos de selección para las empresas y vincular nuevas inversiones con oportunidades de empleo en los centros comerciales del distrito.