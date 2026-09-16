Plazas Activas recorrió distintos puntos de Tigre con clases gratuitas de ritmos y zumba

El programa municipal ofreció clases de ritmos y ejercicios aeróbicos en General Pacheco, Benavídez, El Talar, Don Torcuato y Tigre centro.

El programa Plazas Activas volvió a desarrollar actividades físicas en distintos puntos de Tigre, con clases de ritmos, zumba y ejercicios aeróbicos en espacios públicos de cinco localidades del distrito.

La jornada tuvo actividades en las plazas General Pacheco, San Martín de Benavídez, El Talar y Alvear de Don Torcuato, además del playón ubicado en la estación de trenes de Tigre centro.

La propuesta busca acercar alternativas para incorporar el movimiento y el ejercicio a la rutina cotidiana, utilizando plazas y otros espacios públicos como lugares de encuentro y recreación.

Clases de ritmos y ejercicios aeróbicos

Las actividades estuvieron coordinadas por profesores de la Secretaría de Deportes y estuvieron destinadas a quienes participaron de las distintas jornadas.

Durante los encuentros se realizaron ejercicios aeróbicos y clases con diferentes ritmos. Desde la organización también recomendaron a los participantes llevar hidratación para realizar las prácticas de manera adecuada.

De esta manera, Plazas Activas continúa desarrollando actividades en diferentes localidades de Tigre, con propuestas vinculadas a la actividad física y la recreación en espacios públicos.

Para obtener información sobre las próximas actividades, el programa comunica sus novedades a través de Facebook, en DeportesTigre, y de Instagram, en Deportes.tigre.