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Policiales / Tigre

Don Torcuato: entró a una vivienda e intentó llevarse pertenencias, pero fue detenida

El COT y la Policía bonaerense detuvieron a una mujer tras un ingreso a una vivienda en Don Torcuato
Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitieron seguir el ingreso a una vivienda de Don Torcuato hasta la llegada de los agentes municipales y la Policía bonaerense, que detuvieron a la sospechosa.

Una alerta por el ingreso de una persona a una vivienda en Don Torcuato activó el seguimiento del Centro de Operaciones Tigre (COT) y terminó con una mujer detenida tras la llegada de agentes municipales y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El episodio ocurrió a primera hora del día. La habitante de la propiedad advirtió que una mujer había ingresado al domicilio y dio aviso a la central de monitoreo.


A partir de la denuncia, los operadores del COT siguieron la situación mediante las cámaras municipales y coordinaron la intervención en el lugar mientras aguardaban la llegada de los efectivos policiales.


Una vez allí, personal del COT y de la Policía bonaerense redujo a la sospechosa y procedió a su identificación. Según se informó, había ingresado al domicilio con la intención de sustraer pertenencias.


La mujer fue trasladada a una comisaría y quedó a disposición del fiscal de turno.

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