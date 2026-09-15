Julio Zamora reinauguró la plaza del Puerto de Frutos con nuevos juegos y espacios verdes

La plaza del Puerto de Frutos fue renovada con juegos infantiles, piso antigolpes, jardines de mariposas y colibríes, iluminación LED y bebederos. Es el espacio público número 104 puesto en valor por el Municipio de Tigre.

La plaza del Puerto de Frutos, en Tigre centro, volvió a recibir a familias, vecinos y visitantes luego de una renovación que incorporó nuevos juegos infantiles, sectores verdes, iluminación LED y bebederos. La intervención convirtió al espacio en el número 104 puesto en valor por el Municipio de Tigre.

Uno de los principales cambios está en el sector destinado a los chicos, donde se instaló un juego temático inspirado en las tradicionales lanchas colectivas del Delta. La estructura cuenta con distintos niveles, toboganes, redes para trepar, pasarelas y sectores de exploración, además de un módulo pensado para niños y niñas más pequeños.

El área infantil fue equipada con un piso de caucho antigolpes, una superficie continua y amortiguante que busca mejorar las condiciones de seguridad durante el uso de los juegos. También se colocaron nuevos bebederos y luminarias LED.

Otro de los componentes de la renovación está relacionado con el entorno natural. Se incorporaron jardines de mariposas y colibríes alrededor de los árboles, con especies destinadas a favorecer la biodiversidad del lugar.

La reapertura se realizó durante una jornada familiar que coincidió con la Gran Barata del Puerto de Frutos. Hubo espectáculos de malabares y destrezas circenses para los más chicos, con burbujas, aros y distintos elementos de animación. Luego se presentó el mago Raymon.

Durante la actividad, el intendente Julio Zamora vinculó la renovación del espacio con el movimiento que genera el tradicional paseo turístico.

"Un día de fiesta para todo el Puerto de Frutos que, convocado por la 'Gran Barata', generó una afluencia importante de público. Vemos que este esfuerzo hace que el público se renueve, que venga más gente, y eso lo tenemos que acompañar con inversión del Estado municipal", expresó.

Zamora también destacó el lugar que ocupa el Puerto de Frutos dentro del circuito turístico de Tigre.

"El Puerto de Frutos es, sin dudas, un lugar único en Argentina. Cientos de miles de personas al año nos visitan y eso hace de este lugar una referencia en materia de turismo de cercanía y de fin de semana. Tenemos que seguir trabajando para que se siga manteniendo este atractivo”.

La mirada de comerciantes y visitantes

La renovación también fue valorada por quienes trabajan en el Puerto de Frutos. Melina, comerciante del paseo, destacó especialmente la incorporación de los juegos y los nuevos sectores verdes.

"Amo esta reinauguración porque hacía falta incorporar jueguitos. Me encantan todas las flores que pusieron, está todo hermoso; para mí es una satisfacción enorme recibir a tantos turistas por fin de semana".

Entre los visitantes también hubo familias que se acercaron al espacio renovado. Ludmila, de San Martín, contó que suele concurrir al Puerto de Frutos y destacó las nuevas posibilidades para compartir la jornada con chicos.

"Vinimos de casualidad y me encantó. Vengo acá casi todos los fines de semana, pero la verdad que esto para los chicos es buenísimo. Es ideal para venir a tomar mates al costadito, en las escaleritas, recorrer y disfrutar. Si querés algo bien argentino, tenés que venir a Tigre".

El acto terminó con el tradicional corte de cinta a cargo de Julio Zamora, autoridades del Gobierno local y miembros de la comunidad. Luego se descubrió una placa conmemorativa de la renovación.