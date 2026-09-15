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Provincia amplía la capacitación obligatoria para prevenir violencias contra niñas, niños y adolescentes

El Programa de Buen Trato ya llegó a 120 municipios y ampliará su alcance en la Provincia
El Programa Provincial de Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes formalizó su implementación de la Ley Nº 15.248 y permitirá ampliar las capacitaciones junto a municipios, universidades y organizaciones.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires formalizó el Programa Provincial de Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa que ya capacitó a más de 7 mil personas de 120 municipios y que ahora podrá ampliar su alcance mediante acuerdos con gobiernos locales, universidades y organizaciones de la comunidad.


El programa está a cargo del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y constituye una herramienta para avanzar en la implementación de la Ley Nº 15.248 y fortalecer las políticas de prevención de las violencias contra las infancias y adolescencias.


Una capacitación obligatoria para distintos ámbitos


La Ley Nº 15.248 establece la capacitación obligatoria de trabajadores y personal jerárquico de los tres poderes del Estado provincial. La obligación también comprende al personal de establecimientos educativos y sanitarios de gestión privada sujetos al control estatal y a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos de la Provincia.


Desde la puesta en marcha de las capacitaciones, más de 7 mil personas de más de 120 municipios participaron de la propuesta.


La directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, destacó el alcance alcanzado y el nuevo paso institucional.


“La formalización del Programa es el instrumento que nos permite optimizar el trabajo que venimos realizando como autoridad de aplicación, con el que ya llegamos a más de 7 mil personas de más de 120 municipios, y avanzar hacia la implementación total de la Ley”.


Más articulación con municipios y organizaciones


La formalización del programa también habilita una nueva etapa de trabajo conjunto con distintos actores del territorio. Según explicó Cáceres, podrán firmarse convenios específicos con municipios, universidades y organizaciones de la comunidad.


“Con este paso se habilita la firma de convenios específicos con municipios, universidades y organizaciones de la comunidad, lo que amplía las posibilidades para la formación de más equipos de Promoción del Buen Trato, desde la perspectiva del fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, agregó.


La Ley Nº 15.248 apunta a desnaturalizar prácticas cotidianas de violencia psicológica, física y simbólica contra niñas, niños y adolescentes, además de promover el conocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. La autora de la norma es la diputada provincial mandato cumplido Mariana Larroque.


Con esta formalización, la Provincia busca consolidar una estrategia de capacitación y articulación territorial, ampliar el alcance de las acciones y brindar herramientas a quienes intervienen cotidianamente en ámbitos relacionados con las infancias y adolescencias.

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