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San Isidro

San Isidro: cortes y desvíos por los recitales de Stray Kids y Jamiroquai

San Isidro prepara cortes y controles de tránsito por los recitales en el Hipódromo
El operativo del Municipio de San Isidro se implementará durante los recitales de Stray Kids y Jamiroquai, con cortes, desvíos, controles y personal destinado a ordenar la circulación.

Los recitales de Stray Kids y Jamiroquai modificarán durante esta semana la circulación en distintos puntos de San Isidro. El Municipio implementará un operativo especial con cortes de calles, desvíos, controles de estacionamiento y personal destinado a ordenar el tránsito y los cruces peatonales.


Stray Kids se presentará el lunes 14 y martes 15 de septiembre, mientras que Jamiroquai actuará el jueves 17 en el Hipódromo de San Isidro.


El operativo incluirá policías adicionales, móviles y agentes de la Patrulla Municipal en los alrededores del predio. Además, el Centro de Operaciones Municipal realizará un monitoreo permanente mediante cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes.


Ante cualquier inconveniente o emergencia, estará disponible el teléfono 4512-3333.


Los primeros cortes comenzarán a las 15


Para ordenar la circulación de los vehículos particulares habrá agentes, grúas y móviles en las principales intersecciones. También se controlará el estacionamiento indebido y la detención en doble fila, mientras que se reforzará la seguridad de los cruces peatonales.


A partir de las 15 se cerrará al tránsito las calles del barrio Ernesto de las Carreras, impidiendo el ingreso de vehículos desde Avenida Márquez.


A las 16:30 se cortará U. Nacional entre Avenida Santa Fe y Avenida Fleming, en sentido hacia Panamericana. El tránsito será desviado por Dardo Rocha.


Luego, a las 17, se cerrará el túnel de R.S. Peña desde Rivadavia hacia Centenario.


En el cruce de las avenidas Santa Fe y Márquez habrá personal para regular el paso de vehículos y peatones. La misma tarea se realizará en la rotonda de Avenida Márquez y Fleming.


También habrá agentes en los accesos al Hospital Central, con el objetivo de garantizar el ingreso y egreso de ambulancias y vehículos afectados a situaciones de urgencia.


Cortes desde las 22 y 23


Desde las 22 se sumarán nuevos cortes para evitar el congestionamiento vehicular. Las restricciones alcanzarán a:



  • Alem y Rivadavia, sobre la arteria de Alem.

  • Paso a nivel de Alem y Belgrano.

  • Avenida Fleming entre U. Nacional y Avenida Márquez.

  • Avenida Rolón desde D. Palma hasta Avenida Márquez, en sentido hacia Márquez.


A partir de las 23 se cerrará además Avenida Márquez entre Centenario y Rolón.


El Municipio también dispondrá cuadrillas de Espacio Público para mantener la limpieza en el área y colocará contenedores de residuos adicionales.


Para quienes concurran en bicicleta, funcionará la guardería municipal ubicada en la estación de San Isidro, en Cosme Beccar 160.


Quienes tengan que circular por la zona durante los recitales deberán contemplar los distintos horarios de cortes y desvíos previstos por el operativo.

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